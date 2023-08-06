الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 4 أطنان قمح داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

ضبط قمح بهدف الأحتكار
ضبط قمح بهدف الأحتكار وبيعه بالسوق السوداء بأبوقرقاص

ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا مخزن بداخله بكميات من القمح بهدف الاحتكار وبيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وعمل اللازم لتورديها للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص يرافقه طه داود، نائب رئيس المركز والمدينة وعصام الطوبجي، مدير إدارة التموين بالمركز قد قاد حملة مفاجئة على الأسواق بمركز أبوقرقاص وذلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية، حيث قاد رئيس المركز اليوم حملة تموينية مكبرة على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بمركز أبوقرقاص وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ أطنان قمح داخل أحد المخازن، بهدف الاحتكار والاتجار فيها بالسوق السوداء وتم توجيه كميات القمح إلى صوامع وشون محافظة المنيا واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

أكد رئيس المدينة أن هذه الحملات المفاجئة تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط أي محاولات لاحتكار القمح أو التصرف فيه بدون الحصول على ترخيص من مديرية التموين بالمحافظة ومصادرة أي كميات قمح يتم ضبطها وتوريدها لشركات المطاحن والشون الصوامع الحكومية بالمحافظة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع المحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية لضبط الأسواق والأسعار بكل أحياء المدينة والقري التابعة لها وأن هذه الحملات تتم بشكل دوري، مؤكدًا تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وباقي الجهات المعنية، لافتًا إلى أنه شدد على إدارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط كل المخالفات ومرتكبيها.

365624852_661599536014676_6331334515676180539_n
365624852_661599536014676_6331334515676180539_n
365722637_661599339348029_3730884602592553517_n
365722637_661599339348029_3730884602592553517_n
365753464_661599516014678_7619840074836019658_n
365753464_661599516014678_7619840074836019658_n
المنيا ضبط 4 طن قمح مخزن بمركز أبوقرقاص بالمنيا عصام الطوبجي مدير إدارة تموين أبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص
ads

الأكثر قراءة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مصدر أمنى ينفى حدوث اشتباكات بين الشرطة ومواطنين فى إحدى المحافظات

حلم «البريكس».. كيف تتحرك مصر للانضمام إلى «تجمع المستقبل»؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب