ضبط 4 أطنان قمح داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا مخزن بداخله بكميات من القمح بهدف الاحتكار وبيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وعمل اللازم لتورديها للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص يرافقه طه داود، نائب رئيس المركز والمدينة وعصام الطوبجي، مدير إدارة التموين بالمركز قد قاد حملة مفاجئة على الأسواق بمركز أبوقرقاص وذلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية، حيث قاد رئيس المركز اليوم حملة تموينية مكبرة على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بمركز أبوقرقاص وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ أطنان قمح داخل أحد المخازن، بهدف الاحتكار والاتجار فيها بالسوق السوداء وتم توجيه كميات القمح إلى صوامع وشون محافظة المنيا واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

أكد رئيس المدينة أن هذه الحملات المفاجئة تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط أي محاولات لاحتكار القمح أو التصرف فيه بدون الحصول على ترخيص من مديرية التموين بالمحافظة ومصادرة أي كميات قمح يتم ضبطها وتوريدها لشركات المطاحن والشون الصوامع الحكومية بالمحافظة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع المحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية لضبط الأسواق والأسعار بكل أحياء المدينة والقري التابعة لها وأن هذه الحملات تتم بشكل دوري، مؤكدًا تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وباقي الجهات المعنية، لافتًا إلى أنه شدد على إدارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط كل المخالفات ومرتكبيها.

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