ضبط 25 مخالفة تموينية فى حملة على مخابز وأسواق أبوقرقاص بالمنيا
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة على المخابز البلدية المدعمة والأسواق ومحلات الجزارة والتجارية للتأكد من التزامها بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات وضبط المخالفات والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، أسفرت عن ضبط وتحرير 25 مخالفة تموينية.
قال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن جهود الحملة أسفرت عن تحرير ٢٢ محضرا متنوعا في مجال المخابز، وتحرير ٣ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية.
وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.