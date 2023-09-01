الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 25 مخالفة تموينية فى حملة على مخابز وأسواق أبوقرقاص بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة على المخابز البلدية المدعمة والأسواق ومحلات الجزارة والتجارية للتأكد من التزامها بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات وضبط المخالفات والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، أسفرت عن ضبط وتحرير 25 مخالفة تموينية. 

قال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن جهود الحملة أسفرت عن تحرير ٢٢ محضرا متنوعا في مجال المخابز، وتحرير ٣ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا
374643609_674597098048253_651693736321908957_n
374643609_674597098048253_651693736321908957_n
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بأبوقرقاص بالمنيا
المنيا ضبط 25 مخالفة تموينية حملة علي الأسواق والمخابز أبوقرقاص بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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