الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المدير التنفيذي لمرصد الأزهر تستعرض جهود مكافحة الفكر المتطرف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، كيني تان قنصل سنغافورة في مصر، وسيد محمد الجنيد مسؤول ملف الطلاب السنغافوريين في مصر.

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وخلال اللقاء، قدمت الدكتورة رهام سلامة، رؤية مرصد الأزهر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والجهود المبذولة من أنشطة تفاعلية ينظمها المرصد لطلاب الجامعات ومن بينهم شباب الوافدين الذين يدرسون في الأزهر الشريف، فضلًا عن مشاركاته الخارجية في الندوات والاجتماعات الدولية الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة لمواجهة الفكر المتطرف المتنامي في العالم.

وفي أثناء تفقد القنصل السنغافوري، ومسؤول ملف الطلاب السنغافوريين في مصر، لوحدات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، البالغ عددها (13) وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، تم إطلاعهما على آلية رصد الباحثين لأنشطة التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد في إطار متابعتهم ودراستهم للعديد من القضايا.

وعقب اللقاء، أعرب قنصل سنغافورة عن تقديره للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عبر هيئاته ومنها مرصد الأزهر لمواجهة خطاب الكراهية والأفكار المتطرفة التي تؤجج العنف والإرهاب في العالم.

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