"مرصد الأزهر" يحذر من اشتعال الصراع فى مالى بعد انسحاب بعثة حفظ السلام

حذّر مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف، من اشتعال الصراع مجددًا في مالي، وتداعيات هذه العمليات على استقرار دول الجوار المالي والقارة الأفريقية ككل، في أعقاب تصريح بعثة حفظ السلام الأممية بخصوص تعجيل الانسحاب المزمع من شمال مالي.

وأكد مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف، اليوم السبت، في بيان له، أن العمليات الإرهابية ازدادت في أعقاب تصريح بعثة حفظ السلام الأممية بخصوص تعجيل الانسحاب المزمع من شمال مالي، إثر تدهور الوضع الأمني بعد أن أثار القتال في المنطقة مخاوف من تجدد انتفاضة جديدة للمتطرفين هناك، والذي قد يؤدي بدوره إلى إشعال الصراع في مالي مجددًا.

وأعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الإرهابية، مسئوليتها عن هجومين استهدفا زورق ركاب في نهر النيجر، وقاعدة عسكرية في منطقة جاو شمالي البلاد، وأسفرا عن مقتل 49 مدنيًا إضافة إلى 15 عسكريًا.

من جانبها، أعلنت الحكومة المالية الحداد الوطني لمدة 3 أيام ابتداء من أمس الجمعة حتى الأحد في جميع أنحاء البلاد تكريما للضحايا من المدنيين والعسكريين.

مرصد الأزهر يدين استهداف المرأة الفلسطينية

في سياق آخر، أدان مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف، إطلاق النار على سيدة فلسطينية من قبل مستوطنين متطرفين، في أثناء تواجدها قرب المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، كما يندد باقتحام قوات الاحتلال لمصلى باب الرحمة وتخريب محتوياته، مؤكدًا أن الاعتداء يأتي في سياق مخططات الاحتلال الخبيثة لتحويل المصلى لمعبد يهودي، وتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، وهو أمر يرفضه الأزهر الشريف، ويحذر من تداعياته الخطرة.

وأكد مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف، أن إطلاق النار يأتي بالتزامن مع أداء عشرات المستوطنين المتطرفين، طقوسًا تلمودية بالقرب من أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.