مرصد الأزهر: 24 هجومًا من التنظيمات الإرهابية فى باكستان خلال يوليو

شهدت باكستان خلال شهر يوليو ارتفاعًا في عدد ضحايا العمليات الإرهابية مقارنة بالشهر الماضي، حيث بلغ عدد العمليات ما يقرب من 24 عملية استهدف خلالها مسلحو"طالبان باكستان"، و"الانفصاليون البلوتش" و"داعش خراسان" مناطق مختلفة في البلاد.

واستشهد في تلك العمليات نحو 148 شخصًا، من بينهم 61 مدنيًّا؛ بينما بلغت أعداد المصابين 191 شخصًا، من بينهم 75 من أفراد الشرطة. وكان الحدث الأكبر الذي اختتم به هذا الشهر الهجوم الإرهابي على مقر جمعية علماء الإسلام في مدينة باجور، الذي أسفر عن سقوط 46 قتيلًا وما يزيد علي 100 مصاب، وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط تنظيم داعش الإرهابي.

جدير بالذكر أن الشهر الماضي (يونيو 2023) نفذت خلاله "داعش خراسان" ثلاث هجمات إرهابية ضد طوائف دينية منها الطريقة النقشبندية وطائفة السيخ.

وعلى الجانب الآخر، بلغ عدد القتلى من صفوف الإرهابيين (28) إرهابيًّا، بينما اعتقل نحو (82) إرهابيًّا.

واستهدفت العمليات الإرهابية مناطق مختلفة من باكستان، وكانت مناطق شيراني، كيتش، جمرود، شمال وزيرستان، باره ساهيوال، كالوني، بجنور، جوب، قلات، سوات، آوران الأكثر استهدافًا، واستخدم في التنفيذ القنابل اليدوية والأسلحة الثقيلة والطائرات وأنواع مختلفة من المواد المتفجرة.

ولفت مرصد الأزهر إلى أن الأرقام المسجلة خلال شهر يوليو تظهر انخفاضا طفيفا مقارنة بشهر يونيو الذي بلغ 38 هجومًا إرهابيًّا، بينما على صعيد عدد الضحايا فقد سجل ارتفاعًا كبيرًا من الشرطة والمدنيين في يوليو مقابل 116 شهيدًا بشهر يونيو، وكذلك ارتفاع عدد المعتقلين في صفوف الإرهابيين في يوليو 82 مقارنة بـ(46) في يونيو.

واستكمالًا لقراءة المرصد للوضع الأمني في باكستان، يشير إلى وجود نشاط ملحوظ للتنظيمات الإرهابية يقابله تحرك أمني واستراتيجيات عسكرية من جانب الدولة، لتحييد عناصر تلك التنظيمات ووقف خطرها على الأمن.