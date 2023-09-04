الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مرصد الأزهر يستقبل وفدًا ماليزيًا لاستعراض أطر تعزيز التعاون (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الاثنين، وفدًا ماليزيًا رفيع المستوى برئاسة الدكتور حاجي محمد نعيم بن حاجي مختار، الوزير في مكتب رئيس الوزراء الماليزي للشئون الإسلامية؛ بهدف متابعة التعاون الثنائي في مجال الشئون الدينية ومكافحة التطرف.

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خلال اللقاء، قدمت د.رهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف،  رؤية مرصد الأزهر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والجهود المبذولة في هذا الشأن من بحوث ودراسات تناقش مختلف القضايا ذات الصلة بالتطرف مثل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببعض المجتمعات التي تعاني من بشكل كبير من الإرهاب في العالم، إلى جانب الأنشطة التفاعلية التي ينظمها المرصد دوريًّا لشباب الجامعات وطلاب المدارس فضلًا عن مشاركاته الخارجية بالندوات والاجتماعات الدولية الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة لمواجهة الفكر المتطرف المتنامي في العالم والذي ينذر بمزيد من المواجهات بين أبناء الوطن الواحد بعدد من المجتمعات كما هو الحال في أوروبا حاليًا.

في أثناء ذلك، تفقد الوفد الماليزي برئاسة الوزير بمكتب رئيس الوزراء الماليزي للشئون الإسلامية لوحدات المرصد البالغ عددها (13) وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، تعرف الوفد على آلية رصد الباحثين لأنشطة التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب أحدث الإصدارات التي سلطت الضوء على عدد من القضايا المتنوعة بخلاف قضية التطرف، مثل اللاجئين، و خطاب الكراهية، فضلًا عن التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد في إطار متابعتهم ودراستهم لتلك القضايا.

وعقب اللقاء، أعرب الوفد عن تقديره للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف وشيخه د.أحمد الطيب، عبر هيئاته ومنها مرصد الأزهر لمواجهة خطاب الكراهية والأفكار المتطرفة التي تؤجج العنف والإرهاب في العالم.

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جانب من اللقاء 
جانب من اللقاء 
جانب من اللقاء 
جانب من اللقاء 
مرصد الأزهر مكافحة التطرف وفد ماليزي التعاون المشترك الأزهر الشريف

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