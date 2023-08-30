الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مرصد الأزهر يرحب بقرار رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بمدينة نيويورك

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

رحب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بقرار رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في ولاية نيويورك الأمريكية، على الرغم من القيود المفروضة على استخدام مكبرات الصوت في معظم أحيائها، إلا أن عمدة نيويورك أصدر توجيهات جديدة تقضي بالسماح للمساجد ببث أذان صلاة يوم الجمعة من الساعة 12:30 حتى 1:30 ظهرًا دون الحاجة للحصول على تصريح.

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وبحسب قرار ولاية نيويورك الأمريكية، فإنه يُسمح للمسلمين ببث أذان المغرب خلال شهر رمضان، بجانب أداء صلاة التراويح.

وعبّر عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، عن سعادته بقرار رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بمدينة نيويورك قائلًا: "اليوم نضع حدًا لعراقيل البيروقراطية ونعلن بكل وضوح عن أن أي مسجد أو دار من دور العبادة لم يعد يتعين عليه تقديم طلب للحصول على تصريح لتشغيل مكبرات الصوت لأذان الجمعة"، مضيفًا "أنت حر في ممارسة شعائرك الدينية بالمدينة".

من جانبه يثمّن مرصد الأزهر قرار عمدة نيويورك، لكونه يبرز أهمية احترام التنوع الديني والشعائر الدينية للآخرين، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الاندماج ونشر روح التسامح والانتماء بين أبناء البلد الواحد.

وكان عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، قال إنه وبموجب القواعد الجديدة لن تحتاج المساجد إلى تصريح خاص لبث الأذان علنًا في أيام الجمع وعند غروب الشمس خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن مكتب شئون المجتمع التابع لإدارة الشرطة سيعمل مع المساجد لإيصال الإرشادات الجديدة، والتأكد من ضبط الأجهزة المستخدمة لبث الأذان على مستويات الديسيبل المناسبة.

وفى أبريل الماضي نجحت شابة مصرية مقيمة في الولايات المتحدة فى الحصول على تصريح رسمي يسمح برفع الأذان خلال الصلوات الخمس عبر مكبرات الصوت في مساجد حي أستوريا (غربي منطقة كوينز بولاية نيويورك الأمريكية).

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