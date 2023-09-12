المنفى يشكر الرئيس السيسى على دعم مصر لليبيا فى أزمة إعصار "دانيال"

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.



وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن خالص تقدير ليبيا حكومةً وشعباً للمساندة المصرية الصادقة، مثمنًا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم الفوري، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك في إطار علاقات الأخوّة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.