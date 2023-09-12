الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المنفى يشكر الرئيس السيسى على دعم مصر لليبيا فى أزمة إعصار "دانيال"

المنفي يشكر الرئيس
المنفي يشكر الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن خالص تقدير ليبيا حكومةً وشعباً للمساندة المصرية الصادقة، مثمنًا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم الفوري، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك في إطار علاقات الأخوّة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

السيسي الرئيس السيسي الدعم الفوري للأشقاء في ليبيا والمغرب القوات المسلحة تقديم الدعم الفوري ليبيا والمغرب

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