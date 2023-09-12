50 عامًا من النصر.. إحصائيات بالتشكيلات العسكرية والأسلحة الرئيسية في حرب التحرير

في نهار رمضان وفي ذروة اليوم، وفي الثانية ظهرًا بالتحديد، تحركت قوات الجيش المصري بخفة وثقة نحو ساحة المعركة، محملة بعتادها ومعداتها المتطورة، فقد كانت حرب أكتوبر عبورًا إلى بُعد جديد من التكنولوجيا العسكرية والقوة البشرية المصرية.

فالدبابات تتقدم بحذر وهي تحمل على ظهورها رصاصات النصر، والطائرات الحربية تحلق في سماء الوطن، والصواريخ تتلألأ في السماء بأضواء الأمل، والسفن الحربية تهبط بثقة نحو المياه العميقة، جاهزة لحماية السواحل المصرية، والأنظمة والأسلحة الإلكترونية تنطلق لتعيق العدو عن التقدم وتفاجئه بقوتها الغاشمة.

هنا قرعت الحرب طبولها على صوت واحد "الله أكبر"، صادر عن القادة والجنود الشجعان الذين أثبتوا شجاعتهم وإخلاصهم للوطن.

في الانفوجراف التالي استخدمنا أداة "فلوريش" لنطلعك على التشكيلات العسكرية والأسلحة الرئيسية في الجانبين المصري السوري والإسرائيلي أثناء حرب 6 أكتوبر 1973م، ومع أن الأرقام الدقيقة قد تختلف في المصادر المختلفة، إلا أنه يمكن تقديم إحصائيات تقريبية عن المشاركة العسكرية المصرية في تلك الحرب.

بالنسبة لعدد الجنود المشاركين، تقديرات تشير إلى أن مصر قامت بنشر حوالي 80,000 إلى 100,000 جندي في الجبهات المختلفة خلال فترة الحرب، وتم تنظيم هؤلاء الجنود في وحدات متنوعة بما في ذلك القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية، وكانت أعداد تلك المعدات في مصر عبارة عن: 42 لواء جنود متنوع بين مشاة، ميكانيكي، مدرع، محمول جوًا، برمائي وصواريخ ونحو 1,700 دبابة، 2,000 مدرعة، 10,100 مدفع وقاذف صواريخ متنوع، 400 طائرة حربية، 140 مروحية، 70 طائرة نقل و95 قطعة بحرية.

أما الجانب السوري؛ فهناك 110 ألف جندي، ومعداتهم عبارة عن: 27 لواء جنود متنوع، 1.700 دبابة، 800 مدرعة، 600 مدفع، 321 طائرة حربية، 36 مروحية، 21 قطعة بحرية، 150 كتيبة صواريخ سام و2500 مدفع مضاد للطائرات.

أما بالنسبة للجانب الإسرائيلي؛ فكان هناك 415.000 جندي، ومعداتهم عبارة عن: 36 لواء جنود متنوع، 2,350 دبابة، 3,000 مدرعة، 1,593 مدفع، 600 طائرة حربية، 84 مروحية و38 قطعة بحرية.

ورغم الفارق في المعدات بين الطرفين والتكنولوجيا التي يملكها الطرفين، إلا أن الكفة الراجحة كانت لمصر وسوريا، فقد تحقق الانتصار الكبير وتم القضاء على أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر.

◘ أولًا: التشكيلات العسكرية

◘ ثانيًا: الأسلحة الرئيسية

◘ ثالثًا: خسائر الحرب على الجانبين