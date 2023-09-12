الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

حرب اكتوبر
حرب اكتوبر

تحل الذكرى الخمسون لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بعد نحو أقل من شهر، ولا تزال تتكشف كيف أثرت تلك الصدمة على إسرائيل سياسيا وعسكريا.

وتستمر التقارير التي تصدر في إسرائيل تهتم بالدورس المستفادة التي تم استخلاصها من فشل الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر عام 1973.

وتحدث كبار المسئولين الحاليين في الجيش الإسرائيلي حول ما إذا كان ممكنًا أن تقع إسرائيل في خطأ استرايجي جديد عند تقييم نوايا الجهات المضادة له وقدراتها بشن حرب.

تغيير استرايجية المخابرات العسكرية الإسرائيلية

وقال المسئولون الإسرائيليون، بحسب تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن المفاجئة باندلاع حرب يمكن أن تحدث دائمًا، ولكن بسبب الدروس المستفادة من الصدمة التي واجهتها إسرائيل في حرب أكتوبر فأصبح هناك اعتبار أكبر لكيفية مواجهة تلك المفاجآت.

وأشاروا إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية  "أمان" طورت قدراتها، لا سيما التكنولوجية، موضحين أن تلك القدرات أصبحت أكثر فعالية الآن مما كانت عليه في أوائل السبعينيات وخلال حرب أكتوبر عام 1973.

الآراء المخالفة للمفاهيم المقبولة

وتابع مسئولو الجيش الإسرائيلي: "على عكس ما كان عليه الحال من قبل وقت الحرب، أصبح لدى كل باحث من الباحثين لدينا إمكانية الوصول إلى معظم الوسائل التكنولوجيا التي تخدمهم". 

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

بطل مصرى.. اعترافات قادة إسرائيل حول دور أشرف مروان فى حرب أكتوبر: خدعنا وأعطانا معلومات مغلوطة

وأوضحوا: "على عكس عام 1973، يستطيع اليوم كل ضابط شاب أن يعبر عن رأيه حتى لو كان مخالفاً للمفاهيم المقبولة.. ومن يتخذ القرار بشأن القضايا هو رئيس قسم الأبحاث بشعبة الاستخبارات وقائد الجيش، وهما مطالبان بتقديم تقييمهما إلى المستويات العسكرية والسياسية العليا".

ولا تزال الوثائق الإسرائيلية التي تصدر بشكل سنوي مع ذكرى حرب أكتوبر تكشف أن الجزء الأكبر من الفشل في الحرب يتحملها إيلي زعيرا قائد شعبة سلاح الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "آمان" خلال فترة الحرب، بالإضافة إلى تسفي زمير رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" خلال الفترة ذاتها. 

وواجهت إسرائيل فشلا استراتيجيا وعسكريا وسياسا خلال حرب أكتوبر، على أثره تغيرت الحكومة الإسرائيلية حينها، وقدمت جولدا مائير رئيسة تلك الحكومة استقالتها. 

حرب اكتوبر إسرائيل الاستخبارات الإسرائيلية الجيش المصرى حرب أكتوبر 1973

الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف تفاصيل إنهاء حياة فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

"جمجمة وعظام" فى الترعة.. "كراكة الرى" تنبش لغز الـ8 سنوات بالغربية

"طلبت منه يساعد سورية فتزوجها".. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها

مصدر فى الزمالك: وسطاء تواصلوا مع جون إيبوكا لضمه فى يناير

نادي القصة بأسيوط يطلق مسابقته السنوية في دورة تكريم أشرف عكاشة

وفد عسكرى مصرى يصل ليبيا لتنسيق جهود الإغاثة لمواجهة تداعيات الإعصار “دانيال”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟