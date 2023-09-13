يعرض التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-9-2023 والقنوات الناقلة التي تهم قطاع عريض من عشاق رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم والتي يتنافس فيها أبرز نجوم رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم في البطولات المحلية والدولية المقامة حاليا.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-9-2023 والقنوات الناقلة

يقدم الدستور للقراء مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-9-2023 والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات والتي يرغب في مشاهدتها قطاع عريض من المواطنين من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بمشاهدة أفضل لاعبي رياضة كرة القدم في العالم وهى كما يلي:-

جدول مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

موعد مباراة نادي الإكوادور ضد نادي أوروجواي في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا.

موعد مباراة نادي فنزويلا ضد نادي باراجواي في تمام الساعة الواحدة فجرا.

موعد مباراة نادي تشيلي ضد نادي كولومبيا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

موعد مباراة نادي بيرو ضد نادي البرازيل في تمام الساعة الخامسة فجرا.

جدول مباريات ودية دولية

موعد مباراة نادي الولايات المتحدة الأمريكية ضد نادي عمان في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحا.

موعد مباراة نادي المكسيك ضد نادي أوزبكستان في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا.

تردد قناة Bein sports عبر نايل سات

يمكن ضبط إشارة بث مجموعة قنوات Bein sports عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وذلك من خلال الإحداثيات التالية وهى كما يلي:-

تردد قناة Bein sports 1

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11013.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

جودة البث HD.

تردد قناة Bein sports المفتوحة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11054.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

جودة البث HD.



تردد قناة Bein sports الإخبارية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12604.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

جودة البث HD.



تردد قناة Bein sports mex

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11013.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

جودة البث HD.

اقرأ المزيد

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023