موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية الإفريقية 2023/2024

لا يزال موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجبيوتي، ضمن منافسات دور الـ 32 بالكونفيدرالية الإفريقية، هو المتصدر الأول والأخير لكل عمليات البحث على محركات جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية الإفريقية

ويستهل الزمالك موسمه الجديد 2023/2024، بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، عصر يوم 16 سبتمبر الحالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 بالكونفيدرالية الإفريقية.

بينما تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته، أو الأول من أكتوبر المقبل.

وجاءت مشاركة الزمالك، في بطولة الكونفيدرالية، بعدما أنهى الفريق الموسم المنقضي بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، في المركز الثالث، برصيد 60 نقطة، جمعها من 17 فوز و9 تعادلات و8 هزائم.

تاريخ الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

وسبق لنادي الزمالك، قبل ذلك التتويج بالنسخة الوحيدة في تاريخه من الكونفيدرالية الإفريقية، عام 2019 على حساب نهضة بركان المغربي، عن طريق ضربات الجزاء 5/3، عقب انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

ويأتي ذلك، بعد نتائج الفارس الأبيض المخيبة للآمال الموسم المنتهي 2023/2024، وخروج الفريق خالي الوفاض من البطولات محليا وقاريا.

وتأمل جماهير الزمالك ومسئولوه، أن يكون الموسم الجديد للفريق خير تعويض عن الموسم الكارثي والصفري للفريق 2022/2023 الذي أصبح بالفعل موسما للنسيان، على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك على أرض الواقع، بسبب رحيل بعض اللاعبين الأساسيين وإيقاف القيد للنادي.

جدول مباريات الزمالك خلال موسم 2023/2024

وتجدر الإشارة إلى أن قرعة الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت أمس الاثنين، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، قد أسفرت عن مواجهة قوية للأبيض في بداية مشواره المحلي أمام فريق بيراميدز، بينما يواجه غريمه التقليدي الأهلي، بدربي القمة المعتاد بينهما، في إطار لقاءات الأسبوع العاشر.