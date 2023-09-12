مصدر فى الزمالك: وسطاء تواصلوا مع جون إيبوكا لضمه فى يناير

يضع مسئولو نادي الزمالك اسم النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا على رأس الأولويات لضمه في ميركاتو الشتاء المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد مصدر في الزمالك أن بعض الوسطاء تواصلوا مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا لضمه في يناير المقبل.

وطلب الوسطاء من إيبوكا بعدم التوقيع لأي ناد والانتظار ليناير لضمه لحين إنهاء أزمة القيد في الزمالك وسط قناعتهم الكاملة بمستوى وقدرات اللاعب.

مفاوضات سابقة

وسبق ودخل الزمالك في المفاوضات مع إيبوكا في وقت سابق للحصول على خدماته لكن الصفقة لم تكتمل بسبب الخلاف على الأمور المالية بين الزمالك وسيراميكا في الموسم الماضي ليرحل اللاعب إلى الدوري الليبي قبل أن يعود مع بداية الموسم الجديد.

وشارك إيبوكا في ودية الزمالك مع سيراميكا بالأمس وسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك خلال الودية التي انتهت بفوز سيراميكا بثلاثية نظيفة.

ودية الزمالك

انتهت مباراة الزمالك الودية أمام سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بفوز سيراميكا كليوباترا بثلاثية دون مقابل.