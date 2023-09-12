أوسوريو يختار محمد صبحى حارسًا أساسيًا لمرمى الزمالك

حسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، موقفه من الحارس الأساسي الذي سيشارك مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل الفريق أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، رفض فكرة تطبيق سياسة التدوير في حراسة مرمى الفريق في الموسم المقبل.

وتمسك أوسوريو بالاعتماد على محمد صبحي في تشكيل الفريق بشكل أساسي خلال الموسم المقبل، على أن يكون عواد الحارس الثاني ورفض فكرة التدوير لرؤيته أن الأمر سيؤثر على الفريق بشكل سلبي.

مشاركة صبحي

ويتواجد صبحي مع المنتخب الوطني في الساعات الجارية ومرشح بقوة للتواجد في التشكيل الأساسي خلال ودية تونس اليوم بعد خروج محمد الشناوي من المعسكر للمشاركة في تدريبات الأهلي قبل السوبر الإفريقي.

وقدم صبحي مستويات مميزة مع الزمالك في الفترة الماضية ونجح في لفت الأنظار إليه.

ودية الزمالك

انتهت مباراة الزمالك الودية أمام سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بفوز سيراميكا كليوباترا بثلاثية دون مقابل.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلًا من عبدالرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعمر جابر وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وكريم عبدالحق وأحمد عبدالرحيم "ايشو" وإبراهيما نداي ومصطفي شلبي وسيف الدين الجزيري.

جاءت بداية الشوط سريعة من الفريقين وكثف الزمالك محاولاته الهجومية، وفي الدقيقة الخامسة تمكن محمد توني من تسجيل هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية لتعديل النتيجة، وكاد عمر جابر يحرز هدف التعادل من تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد بسام.

وفي الدقيقة 40 سدد نبيل دونجا كرة قوية من خارج منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا اصطدمت بالعارضة، وتصدى حارس الزمالك لفرصة من رشيد أحمد، مهاجم سيراميكا، الذي انفرد بالمرمى في الدقيقة 44، قبل أن يحرز محمد إبراهيم الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 45 لينتهي الشوط بتقدم سيراميكا بهدفين دون رد.

وأجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عدة تغييرات على تشكيل الفريق في الشوط الثاني وبدأ الزمالك الشوط بتشكيل يضم كلًا من عبدالرحمن نفاد وحمزة المثلوثي ومصطفى الزناري ومحمد عبدالشافي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" ومصطفى شكري وسيد عبدالله "نيمار" وناصر منسي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا".