الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البداية بالزمالك.. جدول مباريات بيراميدز خلال موسم 2023/2024

بيراميدز
بيراميدز

أسفرت قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023/2024، عن مواجهات ساخنة للغاية لفريق بيراميدز خلال منافسات الدور الأول بالمسابقة المحلية.

ويستهل الفريق السماوي مشواره باصطدام قوي للغاية أمام نادي الزمالك، ضمن منافسات الأسبوع الأول، بينما يواجه النادي الأهلي في الجولة الرابعة عشرة.

وجاءت مباريات بيراميدز على النحو التالي:

 

مباريات بيراميدز

الجولة الأولى .. بيراميدز * الزمالك.

الجولة الثانية .. البنك الأهلي * بيراميدز.

الجولة الثالثة .. بيراميدز * انبي. 

الجولة الرابعة .. فيوتشر * بيراميدز.

الجولة الخامسة .. بيراميدز * المصري.

الجولة السادسة .. سيراميكا * بيراميدز.

الجولة السابعة .. بيراميدز * الإسماعيلي.

الجولة الثامنة .. الجونة * بيراميدز.

الجولة التاسعة .. بيراميدز * بلدية المحلة.

الجولة العاشرة .. المقاولون العرب * بيراميدز.

الجولة الحادية عشرة .. بيراميدز * سموحة.

الجولة الثانية عشرة .. زد * بيراميدز.

الجولة الثالثة عشرة .. بيراميدز * الاتحاد السكندري.

الجولة الرابعة عشرة .. الأهلي * بيراميدز.

الجولة الخامسة عشرة .. بيراميدز * فاركو. 

الجولة السادسة عشرة .. الداخلية * بيراميدز. 

الجولة السابعة عشرة .. بيراميدز * طلائع الجيش.

وتجدر الإشارة إلى أن قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد نسخة 2023/2024، قد أقيمت مساء اليوم الاثنين، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية.

ما شكل مسابقة الدوري المصري 2024؟

سيكون بنظام الدورين ولن تكون هناك تأجيلات لأي ناد بمشاركة 18 فريقًا، ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

قرعة الدوري 2024.. هل ستتم زيادة أعداد الجماهير؟

أعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف، ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع حيث كان العدد فى الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

وكان رابطة الأندية قد قدمت مقترحا لإقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد مع مع تقسيم الـ18 فريقا بالدوري الممتاز إلى مجموعتين مجموعة تضم الـ8 الحاصلين على المراكز الأولى على أن تتنافس هذه الأندية على بطولة الدوري والمجموعة الثانية من الأندية التي حصلت على المركز التاسع إلي الثامن عشر على تتنافس هذه الأندية على هبوط ثلاثة فرق منها مقترح إقامة الدوري من مجموعة واحدة لقى اعتراضا كبيرا من جميع الأندية.

وتوج النادي الأهلي، بالنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2022/2023.

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