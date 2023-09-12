الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الجيش الليبى: الأمر كارثى أكبر من تخيلات البشر.. ونحتاج لكل الإمكانيات

ليبيا
ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، متحدث الجيش الليبي، إن المشهد الآن مازال الوضع صعبًا جدًا، حيث إن أجزاء كبيرة من منطقة الجبل الأخضر سواء في المنطقة الجبلية أو الصحراوية فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة جدًا، نظرًا لأن أغلب الجثث والموتى تم جرهم من قبل السيول إلى أودية واعرة جدًا لا يمكن العمل فيها.

وأضاف المسماري، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أننا نبذل جهودًا كبيرة جدًا، منوهًا بأنه تم فقد 80 جنديًا وضابطًا حتى الأمس وأنهم عالقون بعمليات البحث والإنقاذ في مدينة درنة، والإحصائيات غير ثابتة حتى الآن، والأرقام كارثية.

 

ليبيا ومصر شعب واحد ودولة واحدة

وأكد متحدث الجيش الليبي، أن ليبيا ومصر شعب واحد ودولة واحدة، ودائمًا نقول إن مصر لها فضل كبير جدًا في أزمات ليبيا السابقة، لافتًا إلى أن مصر قامت بإرسال العلاج والإمداد اللوجيستي، وأيضًا فرق البحث والإنقاذ.

وتابع: هذه الكارثة لأول مرة تحدث في ليبيا، ولأول مرة نفقد هذا العدد، حيث إننا نتحدث عن أكثر من 3 آلاف مفقود في درنة فقط، ويمكن أن تتجاوز الأعداد الـ10 الآف، معقبًا: "الأمر كارثي جدًا، ونحتاج لكل الإمكانيات، فالحدث أكبر من كل تخيلات البشر".

متحدث الجيش الليبي الأمر كارثي تخيلات البشر نحتاج لكل الإمكانيات اللواء أحمد المسماري

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