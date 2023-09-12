سياسى ليبى لـ"الدستور": ما يحدث الآن لم تشهده ليبيا منذ ستينيات القرن الماضى

قال هانيبال الصغير السياسي الليبي ومرشح لمجلس النواب الليبي، إن الأمطار والفيضانات التي أغرقت مدن البيضة وسوسة ودرنة كانت قوية جدًا لم تشهدها ليبيا من قبل، مشيرًا إلى أنه كانت هناك عواصف رملية في طبرق وسرت، والإعصار كان تأثيره كبيرًا جدًا عقب انهيار السد في درنة وأسفر عن غرق المدن الأخرى التي لا يوجد بها سدود.

وأوضح الصغير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن منسوب المياه ارتفع لـ3 أمتار وأكثر، وأيضًا المياه المنهمرة من الجبل الأخضر محملة بالأتربة والطين ما ساهم في انفجار سد وادي درنة.

وأكد الصغير أن كميات المياه والعواصف وعدم وجود قدرة على مواجهة هذا التغيير المناخي الكبير الذي لم تشهده ليبيا منذ ستينيات القرن الماضي، وكانت جديدة على المدن الليبية.

الإعصار دانيال أعاد الوحدة الليبية من جديد

وتابع الصغير: "الكل يعرف حالة الانقسام التي تمر بها ليبيا بين الشرق والغرب"، مشيرًا إلى أن الوضع الذى مرت به درنة وطبرق وسرت وسوسة وبني غازي المدن التي اجتاحتها المياه وسيول المياه كانت في وضع مأساوي ولم تتدخل سوى دول الجوار الصديقة لليبيا، والمنطقة الغربية من طرابلس وسرت وسبها قوافل من الجنوب والغرب والوسط لدعم أولئك النساء والأطفال والأخوة في هذه المدن، لافتًا إلى أن إعصار دانيال هو المعركة الجديدة التي توحد من خلالها الليبيون، مثل معركة قرطبة الثانية التي كانت معركة الوحدة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني واليوم معركة دانيال تعد ملحمة مشرفة جاءت الأفواج من كل المناطق لإنقاذ الليبيين .

ووجه الصغير خلال تصريحاته للدستور، نداء لكل الأخوة والأشقاء والجيران الذين لديهم الإمكانيات لإنقاذ الوضع في ليبيا، خاصة أن أحياء كاملة اختفت ولحقت بها أضرار كبيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، توفيق الشكري، إن عدد المفقودين جراء السيول والفيضانات، ضربت ليبيا، جراء إعصار دانيال، تجاوز الـ9 آلاف شخص.

وقال الشكري في تصريحات إعلامية اليوم، إن هناك أكثر من 9 آلاف بلاغ عن مفقودين، والأمر يحتاج عمليات بحث واسعة جدًا.