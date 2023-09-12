الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: مصر لا تتوانى لحظة في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء العرب

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية جواً وبحراً للأشقاء فى ليبيا والمغرب، وإعلان الحداد ثلاثة أيام، نتيجة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، مؤكدة أن مصر في عهد الرئيس لا تتوانى لحظة في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء عند تعرضهم لأي مخاطر أو أزمات.

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الرئيس السيسى يوجه بتقديم الإغاثة الإنسانية للمغرب وليبيا جوًا وبحرًا

توجيهات رئاسية لتقديم كافة أشكال الدعم
وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي لكافة أجهزة الدولة والتي تأتي في مقدمتها القوات المسلحة لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، يأتى انطلاقاً من الدور المصرى الأنساني تجاه الأشقاء في الدولتين، وتقديم الدعم والتضامن معهم فى أوقات المحن والأزمات والكوارث، فضلا عن أهمية  تلك المساعدات في تخفيف الأعباء عن كاهل الاشقاء ودعمهم في مواجهة التحديات.

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علاقات تاريخية 
وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن مصر تربطها علاقات طيبة وأواصر محبة تاريخية بالبلدين الشقيقين ترجع جذورها لمئات السنين، لافتة إلى أن تلك العلاقات تحظى باحترام من جانب البلدين، الأمر الذي يجعل الدولة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدات من شأنها دعم وتخفيف الأعباء عنهم في محنتهم التي يمرون بها جراء الزلزال والاعصار.

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وأكدت نائبة أسوان، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية التي سارعت في تقديم الدعم للأشقاء في المغرب وليبيا، وتخفيف آثار الزلزال والأعصار المدمرين الذي لحق بهم من خلال إرسال شحنات من المساعدات فور وقوعه، في إطار مد يد العون للأشقاء في مختلف الظروف والمحن.

وناشدت النائبة نيفين حمدي، الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة تقديم يد العون والمساعدة والوقوف بجانب الأشقاء في ليبيا والمغرب، ودعمهم بكافة أشكال الدعم والمساندة حتى يتجاوزون محنتهم بكل خير وسلام.

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محافظة القاهرة تنكس أعلامها 3 أيام حدادا على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب

وتقدمت نائبة حماة الوطن، بأسمها وبأسم أهالي وأبناء محافظة أسوان، بخالص العزاء والمواساة للأشقاء في المملكة المغربية الشقيقة وإلى الشعب الليبي الشقيق، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

النائبة نيفين حمدي زلزال المغرب إعصار دانيال ليبيا دعم مصر

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