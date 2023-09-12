متحدث الجيش الليبى: أشكر مصر على وقوفها التاريخى لدعم ومساندة متضررى العاصفة

قال اللواء أحمد المسماري، متحدث الجيش الليبي، إن الجيش المصري جاء اليوم لتنسيق عمليات إرسال فرق الإنقاذ، والإمداد الطبي والعسكري والهندسي، والخبراء المتخصصين في مثل هذه الظروف.

وأضاف المسماري، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن اليوم تم توزيع كل الإمدادات على مستشفيات درنة والجبل الأخضر، وبعض المستشفيات القروية، بجانب تقييم الحالات الصحية بالمستشفيات القروية ونقلها للعلاج بالمستشفيات في جمهورية مصر العربية.

عداد المفقودين

وأوضح متحدث الجيش الليبي، أن أعداد الضحايا كارثية، وهناك الالآف لا يزالوا في عداد المفقودين، مؤكدًا أن مصر أبدت كل الدعم والمساعدات لليبيين في أزمتهم، منوهًا بأن العاصفة "دانيال" سوت العديد من الأحياء في ليبيا بالكامل.

وتابع: نحن في أزمة حقيقية، وكارثة غير مسبوقة، وكذلك مطلوب تقديم الدعم الإنساني السريع لكافة أبناء الشعب الليبي، موجهًا الشكر لمصر على موقفها التاريخي وهذا ليس جديدًا عليها.