الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة البحيرة" تواصل فعاليات المرحلة الثانية من "حقك تنظمى" بـ8 مراكز

الحملة
الحملة

تواصل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بقيادة الدكتور هاني جميعة، نفيذ فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية والتوعوية  والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، والتى انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل بإدارات "كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبو المطامير - رشيد - أبو حمص - المحمودية"وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وحرصًا على تلبية الإحتياجات غير الملباه للمجتمع.

خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وأكد الدكتور هانى جميعة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

كما أوضح جميعة أنه يتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة وتقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.

المرحلة الأولى من الحملة بالبحيرة 

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة خلال الفترة من 2 - 6 سبتمبر الجاري في إدارات "دمنهور  - إيتاي البارود - كوم حمادة - غرب النوبارية - حوش عيسى - إدكو - الدلنجات - الرحمانية".

وبلغ إجمالي المنتفعات فى تلك المرحلة 4864 منتفعة، كما بلغ إجمالي عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 3982 سيدة 727 جدد - 3255 مترددات.

حقك تنظمي الخدمات الصحية خدمات صحية مجانية محافظة البحيرة دمنهور

مواد متعلقة

إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية فى البحيرة

ضبط 70 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأبو حمص

البحيرة ترفع درجة الاستعداد لحالة عدم الاستقرار المتوقعة وسقوط الأمطار

متابعة إجراءات الأمن والسلامة والجودة فى مصنع الغاز المسال بكفر الدوار 

ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 750 مواطنًا بقافلة سكانية شاملة فى الدلنجات

بالأسماء.. إصابة 10 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

بدء التشغيل التجريبى للعيادات الخارجية بالمبنى الجديد لمستشفى بدر المركزى بالبحيرة

مدارس البحيرة تحظر مكبرات الصوت احتراما لجيرانها

الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف تفاصيل إنهاء حياة فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

"طلبت منه يساعد سورية فتزوجها".. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها

"جمجمة وعظام" فى الترعة.. "كراكة الرى" تنبش لغز الـ8 سنوات بالغربية

وفد عسكرى مصرى يصل ليبيا لتنسيق جهود الإغاثة لمواجهة تداعيات الإعصار “دانيال”

مصدر فى الزمالك: وسطاء تواصلوا مع جون إيبوكا لضمه فى يناير

ليبيا تسلم مصر 75 جثمانًا من ضحايا إعصار دانيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟