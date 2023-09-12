"صحة البحيرة" تواصل فعاليات المرحلة الثانية من "حقك تنظمى" بـ8 مراكز

تواصل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بقيادة الدكتور هاني جميعة، نفيذ فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية والتوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، والتى انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل بإدارات "كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبو المطامير - رشيد - أبو حمص - المحمودية"وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وحرصًا على تلبية الإحتياجات غير الملباه للمجتمع.

خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وأكد الدكتور هانى جميعة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

كما أوضح جميعة أنه يتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة وتقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.

المرحلة الأولى من الحملة بالبحيرة

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة خلال الفترة من 2 - 6 سبتمبر الجاري في إدارات "دمنهور - إيتاي البارود - كوم حمادة - غرب النوبارية - حوش عيسى - إدكو - الدلنجات - الرحمانية".

وبلغ إجمالي المنتفعات فى تلك المرحلة 4864 منتفعة، كما بلغ إجمالي عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 3982 سيدة 727 جدد - 3255 مترددات.