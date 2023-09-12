انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 9 أكتوبر

تنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد في مراكش بالمغرب خلال الفترة من 9 - 15 أكتوبر 2023.

الاجتماعات السنوية

وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتُعقد، أيضًا، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي، وستُعقد فعاليات هذا العام في مراكش بالمغرب في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023.

تتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ومجموعة العشر، ومجموعة الأربع والعشرين، والعديد من الدوائر الأخرى. وفي ختام اجتماعاتها، تقوم لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، فضلاً عن العديد من المجموعات الأخرى، بإصدار بيانات خاصة بكل منها.

وتضم الاجتماعات السنوية جلسة عامة يطرح خلالها المحافظون مسائل تتعلق بالأعمال. وفي أثناء الاجتماعات السنوية، يتخذ مجلسًا المحافظين قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، ويعتمدان القرارات ذات الصلة.

ويرأس الاجتماعات السنوية أحد محافظي مجموعة البنك والصندوق، مع تناوب الرئاسة فيما بين أعضاء المجلسين كل عام. ويتم انتخاب المديرين التنفيذيين مرة كل عامين، ويتم الترحيب كل عام بأي عضو جديد في مجموعة البنك والصندوق.

وتجمع الاجتماعات السنوية عددًا كبيرًا من المسؤولين من البلدان الأعضاء، فإنها تتيح فرصاً للمشاورات الكبيرة والصغيرة، الرسمية وغير الرسمية وتُعقد ندوات عديدة بالتزامن مع الاجتماعات، بما فيها ندوات يعقدها خبراء من المؤسستين للصحفيين. وتستهدف هذه الندوات تشجيع الحوار الخلاق فيما بين القطاع الخاص وأعضاء الوفود الحكومية وكبار موظفي البنك والصندوق، وتُقدم كل عام أيضاً بالتزامن مع الاجتماعات محاضرة بير ياكوبسون عن التمويل الدولي، برعاية مؤسسة أُنشئت تكريماً للمدير العام الثالث للصندوق.

اجتماعات الربيع

ويتصدر هذا الحدث اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وتُعقد أيضاً ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية، وكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.