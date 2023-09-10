الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنك الدولى يقدم دعمه الكامل للمغرب بعد الزلزال المدمر

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أعلن البنك الدولي - في بيان له نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - عن دعمه الكامل للمغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليل أمس السبت وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وقال البنك: "قلوبنا مع الشعب المغربي الذي يعاني من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والإصابات والأضرار في مناطق جنوب مراكش، وقد نقلنا تعازينا العميقة للمملكة على أعلى المستويات وقدمنا ​​دعمنا الكامل للبلاد في أعقاب هذه الكارثة"، مضيفًا "تركيزنا الوحيد في هذه المرحلة هو على شعب المغرب والسلطات التي تتعامل مع هذه المأساة".

ارتفاع عدد وفيات زلزال المغرب إلى 2012

وسبق وأعلن المغرب، مساء السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن بالمملكة، الجمعة، إلى 2012 وفاة، وفق حصيلة غير نهائية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنه "في حصيلة محدثة بلغ عدد الضحايا 2012 حالة وفاة و2059 إصابة من بينها 1404 إصابات خطيرة".

وأفادت بأن الوفيات سجلت بـ9 أقاليم، بواقع "1293 وفاة بإقليم الحوز (شمال)، و452 بإقليم تارودانت (وسط)، و191 بإقليم شيشاوة (شمال)، و41 بإقليم ورزازات (شمال)، و15 بعمالة (محافظة) مراكش (شمال)، و11 بإقليم أزيلال (شمال)".

كما تم رصد "5 وفيات بعمالة أغادير وإداوتنان (وسط)، و3 بالدار البيضاء الكبرى (شمال)، ووفاة واحدة بإقليم اليوسفية (شمال)، ومثلها بإقليم تنغير (جنوب)"، وفق البيان ذاته.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء. 

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