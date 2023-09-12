الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«بين الحارات».. أرخص أماكن بيع حلاوة المولد والعلبة بـ60 جنيه (فيديو)

حلوى المولد
حلوى المولد

بمجرد أن تطأ أقدامك شارع بين الحارات المتفرع من “كلوت بك” بمنطقة ميدان رمسيس بوسط القاهرة، والذى يعد أحد أكبر مناطق تجارة الحلويات الجملة والقطاعى، وهناك تجد كل أنواع حلوى المولد التى يقبل عليها المواطنين بشكل كبير.

وفي “بين الحارات” تجد أرخص أسعار لحلويات المولد خلال الموسم، مع توافر أكبر التشكيلات التي يحتاجها المواطن.

بداية الموسم 

أمام أحد محلات الحلوى بشارع «بين الحارات»، وقف «أحمد أبوزيد»، أحد التجار، يحكي لـ«الدستور» عن بداية الموسم والأسعار قائلًا:« موسم البيع بالجملة يستمر لشهر يبدأ في أول أغسطس وينتهي في سبتمبر، وبعد أول أسبوع من سبتمبر نستعد للبيع بالقطاعي للأهالي المقبلين علي شراء حلويات المولد».

العلبة الجاهزة بـ60

وأضاف أحمد:«الكيلو يبدأ من 100 جنيهًا الكيلو العادي علف وجوز هند وملابن سادة وجيلي ونوجا وفوليو وفيه اللوكس بـ115 و120، ويوجد علب جاهزة تبدأ من 60 جنيهًا والإقبال حتي الأن متوسط يبدأ التزايد في أخر موسم وهي قبل المولد باسبوع، وفرق الأسعار كبير عن المحلات الخارجية لأنه المنطقة تعتبر بيع الجملة ويبدأ الكيلو بالخارج من 150 جنيهًا يعني فرق كبير في السعر».

أرخص الأنواع 

وأشار إلي أن أرخص أنواع الحلوي وهي “الأقراص الكفوف” وهي الشكل القديم الذي اعتاد عليه المصريين، وكذلك الفول والسمسم حيث يبدأ الكيلو منها بـ85 جنيهًا.

أما عن ارتفاع الأسعار مققارنًة بالعام الماضي، أكد “أبو زيد” أن الفرق ليس كبيرًا ولكن يوجد ارتفاع بسيط بنسبة 30٪ ولا يوجد فئة معينة تشتري الحلويات والجميع يقبل عليها حتي لو نصف كيلو.

الأسعار في متناول الجميع 

وتابع أبو زيد: «من بينها أشهر الأصناف اللي شغالة في السوق، اللي هي السمسمية والفولية والحمصية والملبن، والعلب الجاهزة كيلو واتنين وتلاتة، ودي سعرها في المتناول جداً».

وأكد بائع أخر في منطقة بيع الحارات، أن أسعار العلب الجاهزة في متناول الجميع حيث يبدأ سعر العلبة 60 جنيهًا والتي تحتوي علي تشكيلة كاملة من حلويات المولد والتي تعد مناسبة مع الجميع لإدخال الفرحة بيتهم في ليلة المولد الذي ينتظرها الكثير من المصريين للإحتفال بهذا اليوم علي طريقتهم الخاصة.

موعد إجازة المولد النبوي 

وتبدأ إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2023 والذي يوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 12 ربيع الاول 1445، والاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف حيث كان الرسول يصوم يوم الاثنين ويقول «هذا يوم وُلدت فيه»، وقد دَرَجَ سلفُنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفال بمولد الرسول بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن و الأذكار وإنشاد الأشعار و المدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نص على ذلك غيرُ واحد من المؤرخين مثل الحافظين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى.

 

حلوى المولد

حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
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