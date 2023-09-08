العلبة اللوكس بـ100.. المجمعات الاستهلاكية مقصد المواطنين لشراء حلوى المولد

تخلق حلويات المولد النبوي الشريف حالة من البهجة بين الأطفال والكبار على السواء، في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث حرصت وزارة التموين طرح عدد كبير من الحلوي داخل المجمع الاستهلاكية بتخفيضات تتراوح بين 20 و25%؛ مقارنة بأسعار الأسواق مع أيضاً تخفيضات إضافية لشراء كميات كبيرة، الأمر الذي لاقى إعجاب الكثير من المواطنين داخل مدينة السادس من أكتوبر بعد ارتفاع أسعار الحلوي داخل المحلات التجارية.

إقبال علي المجتمعات الاستهلاكية

وقال عزت سيد أحد المسئولين عن المجمعات الاستهلاكية في منطقة أكتوبر: "تعتبر الأسعار منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بأسعار كيلو الحلوى في منطقة أكتوبر، ويقبل عدد كبير من الأهالي كل عام علي شراء كميات كبيرة في نص الموسم قبل الازدحام وتوجد تشكيلة كبيرة من العلب".

وأضاف عزت أن الأسعار تبدأ من 100 جنيه للعلبة اللوكس وزن كيلو التي تحتوي علي نسبة كبيرة من الأنواع الفاخرة؛ علي الرغم من أن يتراوح نفس العلبة سعرها في المحلات بين 150 و175 قبل تخفيض المجمعات الاستهلاكية.

حلويات طازجة وأسعار مخفضة

وقالت ميرفت محمد أحد المواطنون: "اعتمدت كل عام علي شراء حلويات المولد من داخل المجمعات الاستهلاكية نظرًا لأسعارها التي تكون أفضل بكثير من الأسواق والمحلات التجارية، حتي المنتجات تكون طازجة، بالنسبة ليا كل حاجة بجيبها من المجمعات، سواء سلعا غذائية أو كحك العيد أو حلويات المولد الذي ننتظره كل عام".

أسعار مناسبة لجميع الفئات

وأكد جمال حسن أحد سكان أكتوبر أن الأسعار مقارنة بالخارج تعتبر مناسبة لجميع الفئات مع أنواع كثيرة وأنها حريصة علي شراء حلويات المولد النبوي الشريف من المجمعات الاستهلاكية كل عام.

أسعار حلويات المولد داخل المجمعات الاستهلاكية

علبة حلوى سادة وزن كيلو 85 جنيهًا.

علبة حلوى سادة لوكس كيلو 100 جنيه.

علبة حلوى سادة لوكس 2 كيلو 200 جنيه.

علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو 350 جنيهًا.

علبة حلوى سادة لوكس 5 كيلو بسعر 600 جنيه.

علبة حلوى فاخرة مكسرات 2 كيلو 300 جنيه.

علبة حلوى فاخرة مكسرات 3 كيلو 450 جنيهًا.

علبة حلوى مكسرات فاخرة وزن 5 كيلو 750 جنيهًا.

حلويات المولد

حلويات المولد