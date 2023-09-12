الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو المجلس البلدي بـ"البيضاء الليبية": مصر صديقة بالأزمات

جريدة الدستور

قالت ماجدة الزايدي، عضو المجلس البلدي لمدينة البيضاء الليبية، إن البيضاء تعرض لعاصفة شديدة وسيول جارفة طالت الكثير من المباني ونتج عنه نزوح الكثير من العائلات وغرق البيوت كاملة، الطرق غير صالحة للسير عليها، تضرر الصرف الصحي والبنية التحتية للمباني.

وأضافت «الزايدي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البيضاء تحتاج الكثير من الدعم وأي مبادرة من الحكومات الليبية بجانب مساعدة الأهالي لتصليح كل تلك المشاكل مما يشكل المعنى الحقيقي للتكاتف والتعاون، شاكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرضه الدعم  للبلدان المتأزمة وهي ليبيا والمغرب، لافتة إلى أنهم بدأوا في تسكين أكثر من 3000 عائلة متضررة  بفنادق المدينة والمدارس وغيرها من أماكن.

وتابعت عضو المجلس البلدي لمدينة البيضاء الليبية: "بعد قليل سنقوم بتسكين عائلات متضررة من مدينة درنة يحتاجون إلى وقفات جادة حيث مصر لها دور كبير وتعتبر صديقة دائمًا بالأزمات حيث قام بتوجيه القوات المسحلة للدعم الإنساني للبلاد المتضررة". 

إعلان الحداد 3 أيام في مصر

وأعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، ووجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًّا وبحرًّا للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماعه المنعقد مع قادة القوات المسلحة لتقديم المساعدات للأشقاء في ليبيا والمغرب، أن هناك 7 طائرات سيتم تحريكها الآن، وبالنسبة إلى ليبيا أتصور أننا محتاجون إلى أن نقدم الإعانة، لأن حجم الضرر الناجم عن الفيضانات ضخم جدًّا، والمعلومات الواردة تحتاج إلى تحركنا بكل القدرات، وقدرات الجيش قوية وقادرة.

 

البيضاء الليبية سيول جارفة الصرف الصحي البيضاء مدينة البيضاء الليبية

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