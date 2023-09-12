عبر نادي ريال مدريد الإسباني عن تضامنه مع ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا.

وتسببت العاصفة دانيال في سقوط العديد من الضحايا في مدينة درنة الليبية، وأدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير البنية التحتية والممتلكات.

ريال مدريد ينعى ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا



ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه كالآتي: "نادي ريال مدريد ورئيسه ومديريه يعبرون عن حزنهم العميق لضحايا العاصفة التي تعاني منها ليبيا".

وأضاف النادي: "نريد التعبير عن تعازينا وتأثرنا لأقارب الضحايا ولكل الشعب الليبي، وبالمثل نريد أن ننقل تضامننا للأشخاص والعائلات المتضررة".

وأفادت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن العاصفة دانيال تسببت في هطول الأمطار الأكثر غزارة منذ بدء التسجيل في عام 1930 على وسط اليونان على مدار ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الثلاثاء - وهي الفيضانات التي تأتي مباشرة بعد صيف حارق ملئ بحرائق الغابات القاتلة، بينما تواجه ليبيا الآن وطأة العاصفة نفسها، والتي مرت بسلام من مصر بعد أن فقدت قوتها في ليبيا، لتخلف أمطار غزيرة في السواحل الشمالية الغربية لمصر.



ووصلت أعداد الوفيات جراء العاصفة دانيال إلى 3000 شخص بالإضافة إلى أن عدد المفقودين جراء العاصافة وصل إلى 10 آلاف شخص ومن المتوقع وصوله إلى 100 ألف.

ونشر سكان مدينة درنة الليبلية مقاطع مصورة عبر شبكة الإنترنت تظهر الدمار الكبير وإنهيار مبانٍ سكنية بأكملها على طول وادي درنة، فيما ذكر وزير الطيران المدني الليبي أن العاصفة أخفت 25% من مساحة المدينة.

وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد 3 أيام على ضحايا ليبيا والمغرب.