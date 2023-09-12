انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار برج العرب بعد التحذيرات من عاصفة دانيال

انتظمت حركة الملاحة الجوية بـ مطار برج العرب في الإسكندرية، اليوم، بعد توقف عدة ساعات بسبب موجة الطقس السيئ وانخفاض مستوى الرؤية المصاحبة بالتزامن مع عاصفة دانيال الذي ضرب الإسكندرية ومطروح منذ أمس.

تأجيل 12 رحلة بسبب عاصفة دانيال

وقال اللواء حسين السعيد، مدير عام مطار برج العرب الدولى، إنه بسبب اعصار دانيال وانخفاض مستوى الرؤية لـ300 مترًا، تم تأجيل هبوط وإقلاع 12 رحلة جوية من المطار، مشيراً إلى أنه كان لزاماً عدم السماح بالاقلاع والهبوط في ظل ظروف الطقس السيئة المصاحبة لاعصار دانيال، والانخفاض الكبير في مستوى الرؤية ما يحول معه استئناف الحركة الملاحية الجوية، حفاظاً على الركاب والطيارين.

بعد تحسن الأحوال الجوية انتظام رحلات الطيران



كما يشهد المطار انتظام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن الأجواء من ناحية ورفع مستوى الرؤية لابعاد تسمح بالطيران، مشيراً إلى أن أول رحلة طيران قدمت إلى المطار كانت في الساعة السابعة صباح اليوم الثلاثاء، قادمة من دولة ابو ظبي، فيما غادرت أول طائرة المطار في تمام الثامنة صباحاً، وأشار إلى أن اليوم وبعد تحسن اجواء الملاحة الجوية نتيجة إعصار دانيال، تم اقلاع 6 رحلات جوية وهبوط 6 آخرين، لوجهات الغردقة والشارقة ودبي وجدة والكويت.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار فتح بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية، وانتظام حركة الملاحة البحرية، وتداول البضائع وخروج ودخول السفن التجارية، رغم تحذيرات الأرصاد الجوية بتأثر السواحل الشمالية المصرية من السلوم وحتى الإسكندرية بالعاصفة "دنيال" بعد أن ضربت الأراضي الليبية.

قرر مسؤولي ميناء الإسكندرية، باتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع التقلبات الجوية والأمطار التي من المتوقع أن تضرب البلاد والتي تكون غزيرة ورعدية على أقصى غرب البلاد.

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لحالة الطقس وتحديث الرصدات الجومائية بشكل منتظم التنبيه على التوكيلات الملاحية بالتأكيد على ربابنة السفن باتخاذ الإجراءات الإحترازية، ومتابعة جميع السفن المتواجدة بنطاق مينائي الأسكندرية والدخيلة ردارياً ولاسلكياً وباستخدام أحدث أجهزة التتبع والإتصال الإلكترونية ببرج الإرشاد إستعداد الوحدات البحرية التابعة لهيئة الميناء من قاطرات ولنشات إرشاد للتحرك السريع في حالة الحاجة.

وإستعداد مركز العمليات بالميناء لتلقي أية بلاغات أو إخطارات على مدار الساعة طوال اليوم التأكد من إحكام رباط السفن على الأرصفة.