لو فاتك التريند: "الكهرباء" ترفع حالة الاستعداد.. و"الأرصاد" تكشف تطورات "دانيال"

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات القليلة الماضية كان أبرزها الرائحة التي توجد في الجو وعلاقتها بالعاصفة دانيال، وفى السياق ترصد “الدستور” أبرز أخبار التريند خلال السطور المقبلة.

"الكهرباء" ترفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الاضطرابات الجوية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استعدادها لتأمين التغذية الكهربائية في كافة أنحاء البلاد خلال العاصفة المتوقعة، وذلك في إطار التوجيهات الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من عواصف ترابية ورياح وأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

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أشرف زكى: "المتحدة" أضافت ضوابط للدراما وتعاونت مع المنتجين دون فرض سياسات احتكارية

عبر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في النهوض بالدراما المصرية خلال الفترة السابقة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وضع عدد من الضوابط التي تحسن حال الدراما التليفزيونية لسنوات قادمة.

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رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

لاحظ عدد من المواطنين وجود رائحة غريبة في الجو قرب فجر اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، تشبه رائحة مياه الصرف الصحي.

وربط البعض بين الرائحة والعاصفة دانيال التي تأثرت مصر بها أمس الإثنين.

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عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد واقعة مأساوية عقب ذبح فتاة في العقد الثاني من عمرها أمام المارة بالشارع على غرار قضية الطالبة نيرة أشرف.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية ببورسعيد بلاغ من الأهالي يفيد بنحر فتاة بجوار مسجد الحسين بالمنطقة الثامنة ببورسعيد.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين آن الفتاة تبلغ من العمر 19 سنة، وتم ذبحها على يد شاب تمكن من الهرب خشية إمساك الأهالي به.

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