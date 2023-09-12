الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: مصر لديها عقيدة في تقديم الدعم الإنساني والمساعدات للأشقاء

جميل عفيفي
جميل عفيفي

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن ما حدث اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات للقوات المسلحة بتقديم المساعدات وإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، وللبدان ليبيا والمغرب، يأتى في دور مصر العروبة والدولي والكبرى في منطقة الشرق الأوسط. 

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز، أن مصر لديها عقيدة ثابتة وهي تقديم جميع الخدمات والمساهمات الإنسانية في حالة تعرض أي دولة لأزمة، وهذا يحدث علي مدار تاريخ مصر، ولا تتأخر و هذه العقيدة يتم تنفيذها عل يالفور بتوجيهات من الرئيس السيسي. 

وأوضح، أن اليوم يتجه جسر جوي وبحري من أجل تقديم كافة المساعدات، حيث تمتلك مصر خبات كثيرة في مجال البحث والإنقاء والمستشفيات الميدانية وتستطيع تقديم كل الدعم الطبي و اللوجيستي. 

 السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم كل أشكال الدعم للمتضررين في ليبيا والمغرب

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربي.

 

 

الرئيس السيسي تقديم المساعدات القوات المسلحة إعصار ليبيا زالزال المغرب

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