شكرى ورئيسة مجلس الشيوخ لغينيا الاستوائية يبحثان تعزيز التعاون الثنائى

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل تريزا ايفو اسانجونو، رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية غينيا الاستوائية.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية، والتباحث وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا الدولية والإقليمية والأزمات التي تشهدها القارة الإفريقية.

سامح شكري يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية

التعاون بين مصر وغينيا الاستوائية

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكري أكد، خلال الاجتماع، على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، بما فى ذلك من خلال إنشاء لجان الصداقة البرلمانية.

وأعرب شكري عن التطلع لمواصلة العمل من أجل تعميق أطر التعاون الثنائي في القطاعات محل أولوية البلدين على نحو يخدم مصالح وتطلعات الشعبيّن.

جانب من المباحثات

وقدم وزير الخارجية الشكر للجانب الغيني على مستوى التنسيق القائم في المحافل الدولية، والتأييد الدائم للترشيحات المصرية في المناصب الدولية والإقليمية.

وأعرب شكري عن سعادته بوجود شركات مصرية عديدة تعمل فى غينيا الاستوائية لتطوير مشروعات البنية التحتية.

نقل الخبرات المصرية إلى غينيا الاستوائية

وأكد دعم الحكومة المصرية لدور ونشاط القطاع الخاص المصرى فى غينيا، والرغبة فى زيادة وتوسيع هذا الدور.

وكذلك، أشار إلى أهمية الدفع نحو تنفيذ مقترحات التعاون المقدمة من قبل الجانبين في العديد من المجالات، أهمها إنشاء أكاديمية دبلوماسية بخبرات مصرية، وتسيير خط طيران مباشر، وتنفيذ مشروعات في مجال الزراعة في غينيا الاستوائية من قبل الشركات المصرية، وتطوير قطاع السياحة وإنشاء مستوصف مصري في غينيا الاستوائية، وكذلك إرسال وفد فني إلى غينيا الاستوائية لبحث فرص الاستفادة من تصدير الدواء والمستلزمات الطبية من مصر.

جلسة مباحثات

من جانبها، أعربت رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية عن سعادتها البالغة لزيارة مصر، وتقديرها لما حظيت به من حفاوة استقبال، مشيدةً بالخبرات البرلمانية المتراكمة لدى مجلس الشيوخ المصرى، واعتزازها بالتعاون في العديد من المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أهمية تبادل الزيارات الثنائية لتعزيز أطر التعاون البرلماني بين البلدين. وأضافت رئيسة مجلس الشيوخ الاكواتورى إلى وجود العديد من الفرص للتعاون بين البلدين.

وأكدت على اعتزاز بلادها بالزخم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في شتى المجالات.