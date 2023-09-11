الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

تفاصيل رسالة سامح شكرى إلى وزيرة خارجية بوركينا فاسو

سفير مصر يسلم رسالة
سفير مصر يسلم رسالة وزير الخارجية لنظيرته البوركينية

سلم السفير إبراهيم عبدالعظيم الخولي سفير مصر لدى «واجادوجو» رسالة من سامح شكري وزير الخارجية، إلى «أوليفيا روامبا» وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج.

وأشار السفير المصري إلى أن الرسالة تتناول أوجه التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، وتؤكد مواصلة مصر دعمها للشعب البوركيني من خلال الدورات التدريبية المتعددة لبناء القدرات في المجالات المختلفة.

سفير مصر ووزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج

رسالة وزير الخارجية لنظيرته البوركينية

وكذلك تشمل رسالة وزير الخارجية إلى نظيرته البوركينية، استمرار المنح الدراسية المقدمة إلى الشعب البوركيني للدراسة في الأزهر الشريف وفي الجامعات المصرية، بالإضافة إلى استمرار إيفاد البعثة الأزهرية إلى بوركينا فاسو والتي تقوم بدور كبير بين أطياف المجتمع البوركيني.

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في السياق ذاته، أضاف السفير المصري أنه تم خلال اللقاء تناول الترشيحات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة القادمة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة تأييد الترشيحات المصرية والبوركينية في المنظمات الدولية، كما تم التأكيد على دعم المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو.

من جانبها، قدمت وزيرة الخارجية البوركينية خالص الشكر والتقدير على اهتمام سامح شكري بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع بلادها وحرص مصر على تقديم الدعم لبوركينا فاسو خلال الفترة الراهنة لمجابهة التحديات والأزمات التي تمر بها.

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