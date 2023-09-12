الهلال الأحمر الليبى: فرق الإنقاذ تجد صعوبة فى البحث عن المفقودين وتحتاج لإمكانات خاصة

قال توفيق الشكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر في بنغازي، إن هناك تنظيم قوافل بالتنسيق مع لجنة الأزمة المركزية لتقديم المساعدات لمتضرري العاصفة دانيال والتي اجتاحت البلاد وخلفت الكثير من مشاهد الدمار، فضلاً عن تجاوز عدد ضحاياه إلى 2000 شخص حتى الآن.

وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر في بنغازي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، أن فرق الإنقاذ تجد صعوبة في البحث عن المفقودين وتحتاج إلى إمكانات خاصة، موجهاً الشكر إلى الشعوب والحكومات التي تساند الشعب الليبي في محنته.

درنة مدينة منكوبة

وفي سياق متصل، أسامة حماد، أعلن رئيس الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أن درنة "مدينة منكوبة" بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.

ووجه "حماد" الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الوضع في مدينة درنة وحماية السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.

وخصصت الحكومة 30 مليون دينار ليبي لبلدية درنة، من إجمالي 20 مليون دينار للبلديات المتضررة من السيول والفيضانات.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة وحدها إلى أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وال).