الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الليبى: فرق الإنقاذ تجد صعوبة فى البحث عن المفقودين وتحتاج لإمكانات خاصة

الهلال الأحمر الليبي
الهلال الأحمر الليبي

قال توفيق الشكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر في بنغازي، إن هناك تنظيم قوافل بالتنسيق مع لجنة الأزمة المركزية لتقديم المساعدات لمتضرري العاصفة دانيال والتي اجتاحت البلاد وخلفت الكثير من مشاهد الدمار، فضلاً عن تجاوز عدد ضحاياه إلى 2000 شخص حتى الآن.

وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر في بنغازي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، أن فرق الإنقاذ تجد صعوبة في البحث عن المفقودين وتحتاج إلى إمكانات خاصة، موجهاً الشكر إلى الشعوب والحكومات التي تساند الشعب الليبي في محنته.

درنة مدينة منكوبة

وفي سياق متصل، أسامة حماد، أعلن رئيس الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أن درنة "مدينة منكوبة" بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.

ووجه "حماد" الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الوضع في مدينة درنة وحماية السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.

وخصصت الحكومة 30 مليون دينار ليبي لبلدية درنة، من إجمالي 20 مليون دينار للبلديات المتضررة من السيول والفيضانات.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة وحدها إلى أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وال).

لجنة الأزمة المركزية بنغازي الدمار العاصفه دانيال العاصفة دانيال

مواد متعلقة

نقيب أطباء ليبيا لـ"الدستور": الوضع كارثى جراء العاصفة.. ونريد معدات إغاثة وإنقاذ

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة كريمان بعد معاناة مع المرض.. وهذا موعد صلاة الجنازة

جريمة منتصف الليل.. "محمد" ينحر شقيقته "فريدة" فى الشارع

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

بيراميدز لـ"الدستور": بن شرقى مسك ختام تعاقدات الميركاتو الصيفى

بديل هالاند.. الصحف العالمية تعلق على انضمام أنتونى موديست للأهلى

وزير الرى: عاصفة "دانيال" مرت بسلام على مطروح.. لا خسائر والأمور مستقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

في شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية