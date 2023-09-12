الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على 4 حرائق متفرقة بالجيزة

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية فى شارع عدلى حبيب بمنطقة الطالبية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

كما تمكنت من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

إخماد حريق اشتعل بكافيه فى الهرم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في كافيه، بمنطقة الهرم دون إصابات.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد باشتعال حريق بكافيه، بشارع جمال الدين الأفغاني في منطقة الهرم، وانتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وانتقل فريق لمعاينة وحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتويات الكافية، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال العاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 حريق في مطعم بإمبابة

اندلع حريق بمدخنة مطعم في منطقة الوحدة بإمبابة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا باندلاع حريق بمطعم في منطقة الوحدة بإمبابة، توجهت رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين أن حريقا اشتعل بمدخنة مطعم، وتمكنوا من محاصرته و إخماده دون إصابات.

واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم، ولم يتشبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

شارع عدلى حبيب منطقة الطالبية قوات الحماية المدنية غرفة عمليات شرطة النجدة كافيه فى الهرم

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