الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" توضح خريطة سقوط الأمطار بالقاهرة والمحافظات

أمطار
أمطار

وصلت بقايا العاصفة دانيال إلى الأراضي المصرية يوم الإثنين 11 سبتمبر، مصحوبة بأمطار تعرّض لها عدد من المحافظات. 

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"اضطراب ما بعد الصدمة" خطر يهدد الأسر فى ليبيا بسبب عاصفة دانيال

ووصلت بقايا العاصفة إلى مصر عن طريق مطروح، سيوة، السلوم قبل أن تصل إلى الإسكندرية مساء أمس الإثنين.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيبدأ في التحسن بدءاً من ظهر الثلاثاء.

أمطار أقل حدة

ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار لكن بحدة أقل، وتشهد مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري عواصف رعدية، أما مدن القناة والوجه البحري من ناحية الجنوب فستستمر عليها الأمطار الخفيفة.

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العاصفة دانيال.. أمطار خفيفة وغيوم كثيفة على القاهرة الكبرى (صور)

وتقل كثافة الأمطار، يوم الأربعاء، وتصبح خفيفة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت عدم وجود داع للقلق ونشر الشائعات وتخويف المواطنين من تأثير العاصفة، ما يعطل الأعمال.

اليونان السيول التغيرات الجوية منطقة الصحراء الغربية مناطق متفرقة من السواحل الشمالية السواحل الشمالية

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