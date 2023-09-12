"الأرصاد" توضح خريطة سقوط الأمطار بالقاهرة والمحافظات

وصلت بقايا العاصفة دانيال إلى الأراضي المصرية يوم الإثنين 11 سبتمبر، مصحوبة بأمطار تعرّض لها عدد من المحافظات.

ووصلت بقايا العاصفة إلى مصر عن طريق مطروح، سيوة، السلوم قبل أن تصل إلى الإسكندرية مساء أمس الإثنين.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيبدأ في التحسن بدءاً من ظهر الثلاثاء.

أمطار أقل حدة

ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار لكن بحدة أقل، وتشهد مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري عواصف رعدية، أما مدن القناة والوجه البحري من ناحية الجنوب فستستمر عليها الأمطار الخفيفة.

وتقل كثافة الأمطار، يوم الأربعاء، وتصبح خفيفة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت عدم وجود داع للقلق ونشر الشائعات وتخويف المواطنين من تأثير العاصفة، ما يعطل الأعمال.