الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العاصفة دانيال.. أمطار خفيفة وغيوم كثيفة على القاهرة الكبرى (صور)

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

شهدت سماء محافظات القاهرة الكبرى؛ تغيرات جوية سريعة في الساعات القليلة الماضية، حيث ظهرت غيوم كثيفة حجبت ضوء الشمس منذ صباح الثلاثاء، بينما تساقطت أمطار خفيفة على المحافظات الثلاث، تزامنًا مع تأثر البلاد بالعاصفة دانيال.

وتأتي حالة التغيرات في حالة الطقس تزامنًا مع بيان نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها على “فيسبوك” أشارت فيه إلى “استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة على القاهرة الكبرى”.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها إلى أن درجة الحرارة الآن (وقت البيان) على القاهرة الكبرى ٢٧ درجة مئوية.

هيئة الأرصاد الجوية تُعلنها: هلّت نسمات الخريف

وفي وقت سابق؛ نشرت هيئة الأرصاد بيانا آخر عنونته بعبارة “هلت نسمات الخريف”، قالت فيه إن أجواء ممتعة يشهدها شمال البلاد، إلى جانب غطاء سحابي يعمل على تقليل ساعات ظهور أشعة الشمس، كما تنشط الرياح التى تعمل تقليل الإحساس بحرارة الطقس.

هيئة الأرصاد تنشر خرائط توضح حالة الطقس الآن في البلاد مع مرور العاصفة دانيال

خريطة توضح تفاصيل الطقس ـ من هيئة الأرصاد الجوية

 

غيوم كثيفة تملأ سماء القاهرة الكبرى منذ صباح اليوم إلى جانب سقوط أمطار خفيفة مع مرور العاصفة دانيال في مصر
غيوم كثيفة تملأ سماء القاهرة الكبرى منذ صباح اليوم إلى جانب سقوط أمطار خفيفة مع مرور العاصفة دانيال في مصر
غيوم كثيفة تملأ سماء القاهرة الكبرى منذ صباح اليوم إلى جانب سقوط أمطار خفيفة مع مرور العاصفة دانيال في مصر
غيوم كثيفة تملأ سماء القاهرة الكبرى منذ صباح اليوم إلى جانب سقوط أمطار خفيفة مع مرور العاصفة دانيال في مصر
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