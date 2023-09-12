الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ارتداء الكمامات وعدم خروج المسنين.. نصائح استشارى حساسية بسبب العاصفة "دانيال"

ارتداء كمامات
ارتداء كمامات

قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، نصائح للتعامل مع سوء الأحوال الجوية، والأتربة، بالتزامن مع وصول عاصفة "دانيال" إلى مصر والقادمة من ليبيا، خاصة الأطفال وكبار السن.

وطالب الحداد خلال مداخلة هاتفية لفضائية ten، اليوم الثلاثاء، بضرورة الجلوس في المنزل اليوم وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى، ولا سيما لكبار السن، والأطفال، ومرضى الحساسية الصدرية والأنف والعين، وأصحاب الأمراض المزمنة.

عاصفة "دانيال" وتأثيرها

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، أنه في حالة اضطرارنا للخروج لا بد من أخذ جميع التدابير اللازمة أهمها هو ارتداء ماسك الوجه، لأنها في هذا التوقيت تحديدا تشكل حائط صد ضد دخول الأتربة، والغبار لمجرى الحاجز الأنفي، وتمنع تهيج الأنف والصدر، والأزمات الربوية، ناصحاً بضرورة استخدام الأدوية، ومضادات الحساسية، وبخاخات الأنف والصدر، وموسعات الشعب لمرضى الحساسية الصدرية، من أجل منع حدوث الأزمات الربوية، أو الدخول في نوبات من العطس أو الزكام، أو احتقان الجيوب الأنفية.

 كما أكد استشاري الحساسية أهمية ارتداء نظارة شمس وغطاء للرأس لمرضى حساسية العين، فضلاً عن ضرورة البعد عن الأماكن التي بها أشجار، منعا للحوادث.
 

استشاري الحساسية والمناعة سوء الأحوال الجوية الأحوال الجوية دانيال عاصفة عاصفة دانيال

مواد متعلقة

"الأرصاد" تكشف آخر تطورات العاصفة دانيال

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

أمطار "دانيال" تصل القاهرة اليوم

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

"علاقة محرمة".. تفاصيل وفاة شاب ألقى نفسه من الرابع "خوفا من الفضيحة"

أحمد كريمة: أطالب بحظر النقاب فى المؤسسات الأزهرية أسوة بالتعليم العام

"مريض نفسى".. جيران قاتل شقيقته يروون لـ"الدستور" تفاصيل الواقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية