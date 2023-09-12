ارتداء الكمامات وعدم خروج المسنين.. نصائح استشارى حساسية بسبب العاصفة "دانيال"

قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، نصائح للتعامل مع سوء الأحوال الجوية، والأتربة، بالتزامن مع وصول عاصفة "دانيال" إلى مصر والقادمة من ليبيا، خاصة الأطفال وكبار السن.

وطالب الحداد خلال مداخلة هاتفية لفضائية ten، اليوم الثلاثاء، بضرورة الجلوس في المنزل اليوم وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى، ولا سيما لكبار السن، والأطفال، ومرضى الحساسية الصدرية والأنف والعين، وأصحاب الأمراض المزمنة.

عاصفة "دانيال" وتأثيرها

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، أنه في حالة اضطرارنا للخروج لا بد من أخذ جميع التدابير اللازمة أهمها هو ارتداء ماسك الوجه، لأنها في هذا التوقيت تحديدا تشكل حائط صد ضد دخول الأتربة، والغبار لمجرى الحاجز الأنفي، وتمنع تهيج الأنف والصدر، والأزمات الربوية، ناصحاً بضرورة استخدام الأدوية، ومضادات الحساسية، وبخاخات الأنف والصدر، وموسعات الشعب لمرضى الحساسية الصدرية، من أجل منع حدوث الأزمات الربوية، أو الدخول في نوبات من العطس أو الزكام، أو احتقان الجيوب الأنفية.

كما أكد استشاري الحساسية أهمية ارتداء نظارة شمس وغطاء للرأس لمرضى حساسية العين، فضلاً عن ضرورة البعد عن الأماكن التي بها أشجار، منعا للحوادث.

