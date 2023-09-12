كاتب صحفي: مساعدات مصر إلى المغرب وليبيا ضمن دورها الإقليمي الرائد

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري إن مصر دائما تقف بجانب الأشقاء العرب، وهو ما تمثل اليوم في إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليماته إلى القوات المسلحة بضرورة تقديم الدعم العاجل، إلى الأشقاء في ليبيا أو المغرب جراء الكارثة الإنسانية التي تعرض لها الأشقاء.

وأضاف مغاوري خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن مصر دائماً تقوم بدورها الإقليمي والحيوي الرائد في منطقتها، ودائماً ما تقدم يد العون للأشقاء، وإعلان الحداد هو نوع من التضامن المصري مع الكارثة الإنسانية، والقوات المسلحة المصرية ستقدم المساعدات بسرعة فائقة للمغرب وليبيا.

وتابع أن القوات المسلحة سبق وقدمت العون في إعادة إعمار غزة، وأيضاً الدور المحوري المصري ليس قاصراً على المساعدات الإنسانية أو الإغاثية فقط، وإنما تستضيف مصر أعداداً كبيرة من المواطنين الذين تعرضوا بلدهم للكارثة.

الرئيس السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم كل أشكال الدعم للمتضررين في ليبيا والمغرب

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.