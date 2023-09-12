ضبط مالك مجموعة صيدليات محكوم عليه بـ215 سنة حبس

نجحت وزارة الداخلية في ضبط مالك مجموعة صيدليات- مقيم بمحافظة القاهرة محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكما قضائيا.

وأسفرت الجهود عن ضبط عامل- مقيم بمحافظة الأقصر، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" وضبط حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الشرقية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 23 قضية "تبديد " وضبط مالك مكتب مقاولات- مقيم بمحافظة الأقصر، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 21 قضية "تبديد" وضبط عامل- مقيم بمحافظة الأقصر، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 18 قضية "تبديد"، بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج كثفت جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط متهم تجاوز الستين من العمر هارب من 3 أحكام بالمؤبد بإجمالى 75 سنة وحكم آخر بالإعدام، وذلك أثناء تواجده بدائرة السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وترحيله.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج سبق اتهامه فى عدد من القضايا، ومحكوم عليه بالإعدام و3 أحكام أخرى محكوم عليه فيها بالمؤبد بالتردد على دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.

الداخلية تضبط تاجر عملة فى السوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") حال تواجده أمام المحل الخاص به.

بمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.