مسئولو جهاز العبور يتابعون تطوير أعمال الطرق والإسكان العائلي

أجرى المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، اليوم، جولة تفقدية، برفقة المهندس حمدي عبد القوي نائب رئيس الجهاز ومسئولي الإدارات المعنية والشركات المنفذة لأعمال التطوير، وذلك لرفع نسب إنجاز المشروعات الجارية فى عدة مناطق مختلفة بالمدينة، وإزالة العراقيل لرفع مستوى المشروعات المنفذة.

مسئولو جهاز العبور يتابعون أعمال تطوير الطرق

وبدأ مسؤولو جهاز مدينة العبور بجولة لتفقد أعمال تطوير الطرق الجارية في المنطقة الصناعية الأولى وامتدادها الشمالي والغربي، بالإضافة إلى استكمال أعمال التوسعة والرصف في طريق 110 والأعمال الصناعية وتركيب البلدورة المستمرة والأنترلوك في طريق 800 وطرق 112 و119. كما تم إزالة الجزر الوسطية في شارع 600 لتسهيل حركة المعدات من وإلى المصانع، كما تم تفقد استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل القطاع في شوارع 51 و52.

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كما قام مسؤولو جهاز مدينة العبور بإكمال أعمال الأسفلت للحارة اليسرى بخط ١١ بالحي الخامس، وكذلك متابعة أعمال الصيانة والنظافة وتجهيز الطريق للطبقة الأسفلتية للحارة اليسرى بشارع الجلاء أمام البلوكات رقم ١٩٠٦٤- ١٩٠٦٥ بالحي الرابع.

تفاصيل تطوير أعمال مشروع الإسكان العائلي

في سياق متصل، تفقد رئيس جهاز مدينة العبور تطوير أعمال مشروع الإسكان العائلي واستكمال أعمال حفر ترانشات الغاز وإعادة الشيء لأصله بالإسكان العائلي 8 والإسكان العائلي 3، كما يتم استكمال الأعمال الصناعية وتركيب البلدورة والانترلوك للممرات والأرصفة والمسطحات الخضراء وتخفيض كابلات الكهرباء أمام البلوكات أرقام ١٧٠٢١-١٧٠٢٢-١٧٠٣٣-١٧٠٣١-١٧٠٣٢-١٧٠٣٣-١٧٠٨٠، كما يتم جاري استحداث وتركيب بلاعات أمطار جديدة بالبلوكات أرقام ١٧٠٢٢-١٧٠٣٣ لتقوية البنية التحتية والحفاظ على الثروة العقارية والممتلكات العامة والخاصة.

كما تفقد مسؤولو جهاز العبور أعمال التطوير الجارية بالحي التاسع ومتابعة أعمال النظافة وتشغيل طبقة الأساس وتجهيز الطرق للطبقة الأسفلتية بشارع إبراهيم المازني، دخولا بشارع علي محمود طه وشارع محمد مندور.

وشدد المهندس أحمد رشاد على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني واشتراطات ومواصفات الجودة المطلوبة وتكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة.

ونوه مسؤولو جهاز مدينة العبور بأهمية رفع مستوى الطرق للأحياء الرئاسية والداخلية، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس المجتمعات العمرانية، توفير كافة احتياجات المدينة ورفع مستوى الخدمة والطرق.