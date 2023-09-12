تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام تونس وموعد المباراة والقنوات الناقلة

أصبح البحث عن تشكيل المنتخب في مباراة منتخب مصر وتونس، في ختام الأجندة الدولية لمعسكر شهر سبتمبر الجاري، هو الأكثر قراءة على محركات جوجل الآن.

ويدخل الفراعنة وديا تونس، بحثا عن مواصلة مسلسل الانتصارات المستمر بلا توقف، سواء على مستوى المباريات الودية أو الرسمية.

فمنذ تولي المدرب البرتغالي روي فيتوريا المسئولية الفنية للمنتخب الوطني، خلفا لإيهاب جلال، على مدار المواجهات الماضية الرسيمة والودية، لم يعرف الفراعنة طعم الهزيمة أو التعادل حتى الآن، كان الانتصار هو الحاضر بقوة في جميع المباريات.

موعد مباراة منتخب مصر وتونس الودية والقنوات الناقلة

ويأتي موعد مباراة منتخب مصر وتونس فى السابعة من مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوى فى المباراة الودية استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ومن المنتظر أن يتم إذاعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت اتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل فى مصر.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ودية تونس بالأجندة الدولية

يشهد تشكيل المنتخب الوطني الأساسي، عودة جناح ليفربول الإنجليزي، مجددا لقيادة هجوم الفراعنة محمد صلاح، عقب استبعاده من مواجهة إثيوبيا الماضية، في الجولة الأخيرة والسادسة بتصفيات أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2024".

كما تشهد المباراة، أيضا غياب رباعي الأهلي، عن معسكر الفراعنة، وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، ومحمد هاني ومروان عطية، نظرا لانشغالهم مع المارد الأحمر، بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، على لقب السوبر الإفريقي الجمعة المقبلة، بالاضافة لغياب محمد حمدى الظهير الأيسر لبيراميدز والذي غادر معسكر الفراعنة بعد اصابته فى مباراة اثيوبيا بالجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، ومحمد رضا بوبو الذى قرر فيتوريا إعادة لبيراميدز لاستكمال فترة الاستعداد للموسم الجديد واستعادة مستواه.

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ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مباراة منتخب مصر وتونس الودية، بتشكيل مكون من

تشكيل المنتخب المتوقع في مباراة منتخب مصر وتونس

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد ومحمود مرعي، وعلي جبر ومحمد حمدى

خط الوسط: حمدي فتحي ومحمود حمادة، وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح، وعمر مرموش.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني الأول، قد ضمن التأهل رسميا إلى منافسات "كان 2024"، المزمع انطلاقه بـ"كوت ديفوار"، خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتعبر النسخة القادمة فى كوت ديفوار هي الثالثة، التي تقام بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك بعد نسخة 2019 والتي استضافتها مصر لأول مرة وتوج منتخب الجزائر بلقبه، ثم نسخة 2021 والتي أقيمت مؤخرا بالكاميرون، وحصد لقبها “أسود التيرانجا”، منتخب السنغال.