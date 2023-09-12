الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مدبولى" يعلن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق المنصة الإلكترونية مصر للاستثمار البيئي والمناخي كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة.

المنصة إلكترونية تفاعلية متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية، تمكن المستخدمين من استعراض نظام الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ. 

افتتاح النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة. 

حضر الافتتاح وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وسفيرة سويسرا لدى مصر، إيفون باومان، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقادة كبرى الشركات التي تعمل في عدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

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