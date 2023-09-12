"الفضائية المصرية" تستعرض حياة الفنان الراحل حمدي أحمد ببرنامج "ليالينا"

يستعرض الإعلامي محمد السماحي، في حلقته غدًا الأربعاء من برنامج "ليالينا" المذاع على الفضائية المصرية، حياة الفنان الراحل حمدي أحمد، في تمام الساعة 10 مساءً.

ابنة الراحل حمدي أحمد تتحدث عن محطات أبيها الإنسانية والفنية

وستتحدث ابنته "ميريت" في الحلقة عن محطات حياته الإنسانية والفنية، وعلاقته بأولاده، وأهم الصعوبات التي واجهها، بالإضافة إلى قصص متنوعة تروي لأول مرة كواليس زواجه.

يذكر أن الفنان حمدي أحمد قدم أعمالا فنية مهمة خلال مشواره الفني، حيث شارك في أكثر من 35 مسرحية و25 فيلمًا سينمائيًا و30 فيلمًا تلفزيونيًا و89 مسلسلاً تلفزيونيًا، وأكثر من 3000 ساعة إذاعية.