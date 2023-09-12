وكيل "تعليم مطروح" يوجه بإزالة تراكمات وآثار موجة الأمطار بالمدارس المتضررة

وجه عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بالتوجيه الفوري لجميع المدارس بإزالة تراكمات وآثار موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة.

جاء ذلك بعدما شهدت محافظة مطروح هطول أمطار غزيرة على كل مراكز ومدن المحافظة بعد نوة مفاجئة وغير متوقعة من الطقس المتقلب والرياح المحملة بالأتربة.

تنفيذ خطة الإخلاء

وأكد وكيل تعليم مطروح أن جميع المدارس على مستوى محافظة مطروح من مدينة الحمام ومنطقة البنجر شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا جرى تنظيم تدريبات لها على مواجهة الكوارث، وكيفية التعامل الأمثل معها وتنفيذ خطة الإخلاء الكامل للمدرسة، بما يضمن سلامة الجميع في حالة حدوث أي طوارئ مثل السيول والحريق وغيرها، وذلك بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن مطروح.

تفعيل لجنة الأزمات والكوارث

وأوضح شحاتة أنه وجه مديري الإدارات بتفعيل لجنة الأزمات والكوارث لمتابعة عملية رفع مياه الأمطار في محيط المدارس وأفنيتها، وذلك مع استمرار الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد أول أكتوبر المقبل.

وفى السياق ذاته، كان قد أكد محافظ مطروح رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها في جهود إزالة وسحب أي تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، بالتعاون بين مدن ومراكز المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والحماية المدنية والصحة والإسعاف وشركة الكهرباء، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وكذلك الجاهزية لرفع تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، بالشوارع الداخلية.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه حرصًا على سلامة المواطنين من أهالى مطروح والمصطافين، خاصة مع سوء الأحوال الجوية، تم التنسيق لمنع خروج رحلات اليخت، والتنبيه على رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائي في رخص الإشغالات، حرصًا على سلامة المواطنين والممتلكات.