حفل توقيع رواية "العروس" لحمدي الجزار بديوان الزمالك.. 20 سبتمبر

تستضيف مكتبة ديوان بالزمالك، حفل توقيع رواية "العروس" للكاتب حمدي الجزار، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري.

تدور أحداث الرواية في ليلة رأس السنة، تنشأ تحولات عميقة وصراعات مذهلة في أروقة مطعم "العروس" الفاخر الواقع في وسط المدينة.

يجتمع مجلس إدارة المطعم لتقديم تقريرهم المالي السنوي، وفي هذه الليلة المميزة، ينتظر الجميع توزيع الأسهم بناءً على رغبات السيد مرزوق عشم الله، وهو شخصية غامضة ونافذة.

ستتشابك الشخصيات المعقدة مع بعضها البعض في "العروس"، وستتقاطع مصائرهم بطريقة مثيرة. ستكشف الرواية عن عالم مدهش يدور حول الصراعات والمعاناة في الطابق السفلي، والصراعات في الإدارة العليا.

ومن أجواء الرواية نقرأ

"لا تدمر حياتك بالحياة في ما مضى وتلاشى ولم يعُد له وجود، ولا في الغد الذي لا تعرف هل سيأتي أم لا، وكيف سيكون. لا تعذب نفسك وتقتل حياتك الحقيقية التي هي هنا، الآن، بين يديك".

نبذة عن حمدي الجزار

حمدي الجزار؛ روائي مصري، ولد في 1 أكتوبر 1970 بالجيزة، حصل على ليسانس الآداب في الفلسفة من جامعة القاهرة 1992، ولم يتم دراسته للماجستير المعنونة "استاطيقا الفن والتكنولوجيا" مفضلا الكتابة الإبداعية.

صدر له من قبل روايات "الحريم، سحر أسود، لذات سرية"، و"كتاب السطور الأربعة"، نال جائزة ساويرس الثقافية عام 2006 عن روايته سحر أسود، وجائزة أفضل كتاب في معرص الكتاب عام 2015 وغيرها.

كتب عن روايتيه بالعربية والإنجليزية والفرنسية العديد من النقاد والباحثين في صحف ومجلات وكتب، ومواقع إلكترونية منها: "الحياة"،"الأهرام"،"القدس العربي"، "أدب ونقد"،Jordan times، وDaily Star، Academia on line،Courrier International"، وغيرها، كما تدرّس أعماله، ويعد عنها الرسائل الجامعية في بعض الجامعات المصرية والأمريكية، فضلا عن كتابته للعديد من البرامج والأفلام التسجيلية.