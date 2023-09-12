الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. بعد قرار "التعليم".. أحمد كريمة: يجب منع النقاب من هذه الأماكن

أحمد كريمة
أحمد كريمة

تحدث الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن قرار وزارة التربية والتعليم بحظر ارتداء النقاب فى المدارس، مؤكدًا أنه قرار صائب.   

وقال كريمة، في حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة “الأولى” المصريةإن النقاب لا يعتبر واجبا أو سنة لكن الواجب هو تغطية شعر المرأة بالحجاب وليس الوجه.

وتابع أحمد كريمة: “ارتداء النقاب حرية شخصية لكنه ليس واجبا”، مضيفا: “أؤيد قرار وزارة التعليم بمنع النقاب في المؤسسات التعليمة المدنية والأزهرية”.

وأكمل أحمد كريمة: “ارتداء النقاب خارج العمل حرية شخصية وأمر مباح لكن داخل العمل يجب منع ارتداء النقاب”.

حظر النقاب فى المدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدرت عدة قرارات مهمة خاصة بالزى المدرسي قبل إنطلاق العام الدراسي الجديد والذي سوف ينطلق فى 30 سبتمبر الجارى.

وقد أعلنت الوزارة عن تفاصيل غطاء الرأس فى المدارس وأن الموضوع اختيارى وليس إجباريا، منبهة على كافة المدارس تطبيق ما جاء فى القرار الوزارى الخاص بالزي الموحد للمدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل غطاء الرأس، بالإضافة إلى حظر النقاب فى المدارس نهائيا.

وتحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل الزى المدرسى للفتيات، وقالت الوزارة فى قرار وزارى لها، إن الزى المدرسى للفتيات ارتداء بلوزة بيضاء، وجونلة من قماش تيل، بطول مناسب باللون الذى تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جاكت، بلون الجونلة، وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة، بالإضافة إلى حذاء مدرسى وجورب، بلون مناسب للزى المدرسى المختار للبنين والبنات.

حظر النقاب حظر النقاب بالمدارس أحمد كريمة التربية والتعليم العام الدراسي

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