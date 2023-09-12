الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. المشير خليفة حفتر يشكر مصر ويشيد بتوجيهات الرئيس السيسى بتقديم الدعم لليبيا

المشير حفتر
المشير حفتر

تقدم القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى التخفيف من معاناة المتضررين، ومد يد العون والمساعدة من أبناء الشعب الليبى الذين تنادوا من مختلف مدن ومناطق ليبيا لمساعدة أهلهم وأخوتهم فى المناطق والمدن المتضررة.

وأشار حفتر إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أصدر تعليماته لإرسال فرق الإنقاذ والفرق الطبية من وزارة الصحة بدولة مصر، معبرا عن أسمى آيات الشكر والتقدير للدول العربية الشقيقة لدعمها ومساندتها وتضامنها مع الشعب الليبى فى هذه المحنة. 

وأوضح حفتر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر توجيهاته بإرسال المساعدات الإغاثية وفرق الإنقاذ التى وصلت مبكراً، وبدأت فعليا فى المشاركة فى عمليات البحث والإنقاذ، موضحا أن الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وجه بإرسال المساعدات العاجلة.

ولفت حفتر إلى أن الرئيس التونسى قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة أذن بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية للمساهمة فى مواجهة الآثار الناجمة عن هذه الفيضانات وتعزيز جهود البحث والإنقاذ، موضحًا أن عديد من الدول أبدت الأخرى استعدادها للمساهمة فى تقديم المساعدات وأرسال المعدات الطبية وفرق الإنقاذ والمساندة.

وتقدم حفتر باسم الشعب الليبى إلى الدول العربية بالشكر على هذه المواقف النبيلة وعلى استجابتهم السريعة وتقديمهم للدعم والعون والمساعدة لأشقائهم فى ليبيا.

وتوقع وزير الصحة بالحكومة الليبية⁩ عثمان عبد الجليل ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 آلاف شخص، مؤكدا وجود كثير من الأحياء لم تتمكن فرق الانقاذ من الوصول إليها، موضحا أن الأوضاع فى درنة تزداد مأساوية ولا توجد إحصاءات نهائية لأعداد ⁧‫الضحايا.

وطالب وزير الصحة الليبى الدول الصديقة بالمساعدة فى إنقاذ ما تبقى بمدينة ⁧‫درنة⁩ ومناطق الجبل الأخضر، جاء ذلك فى تصريحات لوسائل اعلام محلية ليبية.

وسجلت ليبيا وفاة أكثر من ألفى شخص وفقدان 7 آلاف آخرين شرقى البلاد حيث سجلت ليبيا أكبر عدد من الضحايا والمفقودين جراء إعصار دانيال الذى دمر جزء كبير من المدينة، فى ظل تأكيد عن اختفاء قرى كاملة داخل مدينة درنة بسبب ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير.

القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة ليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسي الإمارات العربية حفتر

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