الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: اجتماع بوتين مع كيم سيكون ضمن زيارة شاملة

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن رحلة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون لروسيا واجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين ضمن زيارة شاملة يقوم بها كيم للبلاد.

وقال بيسكوف: "ستعقد محادثات بين الوفدين، وبعدها إذا اقتضت الحاجة سيواصل الزعيمان تواصلهما بشكل ثنائي بمفردهما"، وفق رويترز.

كما لفت إلى أن الموضوع الرئيسي للمحادثات سيكون العلاقات الثنائية، مضيفًا: "سنستمر في توطيد أواصر صداقتنا".

وكان مصدر في كوريا الجنوبية قد قال في وقت سابق إن كيم متجه إلى روسيا على متن قطار خاص بعد أن أكدت بيونج يانج وموسكو الإثنين القمة مع بوتين.

صفقات أسلحة محتملة

يشار إلى أن مسؤولين أميريكيين يقولون إن الزعيمين سيناقشان صفقات أسلحة محتملة لمساعدة روسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا إلى جانب تزويد كوريا الشمالية بمساعدات اقتصادية وسياسية تشتد الحاجة إليها.

ورغم نفي بيونج يانج وموسكو، فإن الولايات المتحدة تقول إن المحادثات المتعلقة بإرسال كوريا الشمالية أسلحة إلى روسيا تشهد تقدماً كبيراً بعدما استهلكت موسكو مخزونات كبيرة من الأسلحة خلال عمليتها العسكرية بأوكرانيا الممتدة منذ أكثر من 18 شهراً.

آخر زيارة عام 2019

الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية واحدة من الدول القليلة التي تدعم روسيا علانية منذ بدء عمليتها العسكرية بأوكرانيا. وتعهد بوتين الأسبوع الماضي "بتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات بطريقة مخططة من خلال توحيد الجهود".

وكانت آخر زيارة قام بها كيم للخارج عام 2019 إلى فلاديفوستوك أيضاً لحضور قمته الأولى مع بوتين بعد انهيار محادثات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

 

الكرملين روسيا بيسكوف مسؤولين أميريكيين كوريا الشمالية

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