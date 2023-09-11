الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يسرا ناعية ضحايا العاصفة دانيال: صادق المواساة للشعب الليبي

يسرا
يسرا

نعت الفنانة يسرا ضحايا العاصفة دانيال الشديد الذي ضرب ليبيا خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن العديد من الضحايا والمصابين.

ونشرت يسرا، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” صورة للعلم الليبي مصحوبة بتعليق قالت فيه:“أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للشعب الليبي في الضحايا والمفقودين جراء العاصفة التي تسببت في غرق المنطقة وحدوث وفيات.. تغمدهم الله بواسع رحمته وألهم الأسر جميعًا الصبر والسلوان”.

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الإعصار دانيال.. الرئيس السيسي يوجه أجهزة الدولة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء فى ليبيا

ووجه الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وقدم السيسي، الإثنين، خالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد.

وكتب الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”:“أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا”.

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