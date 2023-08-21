مهرجان الدراما: ترشيح يسرا لجائزة أفضل ممثلة فى "1000 حمدالله ع السلامة"

رشحت الفنانة يسرا للمنافسة على جائزة أفضل ممثلة دور اول عن دورها في مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، وذلك ضمن مهرجان القاهرة للدراما المقرر إقامته الخميس المقبل بمدينة العلمين.

والمسلسل هو عمل اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، والمطرب عنبة، وأوتاكا، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار، وإخراج عمرو صلاح.

وتجري أحداث مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"، حول عودة دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسي التي تجسدها الفنانة يسرا، إلى مصر قادمة من الخارج، للبحث عن عدد من الأسرار العائلية.

وكشف القائمون عن المهرجان أن النسخة الثانية ستضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور، والجمهور سيشارك في اختيار 6 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وأصبح متاحا للجمهور الدخول على موقع المهرجان واختيار الأفضل فى كل الفئات.

أول فئات جوائز الجمهور هي أفضل ممثل دور أول وتضم كلاً من شريف سلامة، أحمد رزق، محمد شاهين، أحمد مكي، محمد رمضان، محمد ممدوح، أحمد العوضي، أحمد أمين، حمادة هلال، طارق لطفي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عيد، جمال سليمان، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمير كرارة، مصطفى شعبان، خالد النبوى، سيد رجب، أحمد السقا، عمرو سعد، إياد نصار.

كما يتواجد في المنافسة على أفضل ممثل دور أول أيضاً محمد سعد، ياسر جلال، باسم سمرة، باسل خياط، كريم فهمى، ماجد الكدواني، محمد فراج، صبري فواز، عصام عمر، هشام ماجد، شيكو، نضال الشافعي، شريف منير، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، عمرو عبدالجليل، خالد سليم.

وبالنسبة للجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فيترأسها المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبدالعزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.