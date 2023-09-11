الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد لـ"آخر النهار": فصل الخريف بدأ مناخيًا بقدوم العاصفة دانيال

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن تركيا واليونان تأثرتا بالعاصفة دانيال بقوة الأسبوع الماضي، في شكل أمطار فيضانية وعواصف، وليبيا تأثرت بها أمس وأول أمس وكان الوضع كارثيًا.

ارتفاع الأمواج على السواحل الليبية لـ8 أمتار

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن كمية الأمطار كانت غزيرة وصلت لأكثر من 150 ملي، سرعة الرياح تجاوزت 80 كم/س، والأمواج وصل ارتفاعها 8 أمتار.

 

وأردفت أن كل اتجاهات الرياح أشارت إلى أنها تتجه لليبيا ثم الحدود الغربية لمصر، بشكل أقل حدة، لأنها تستمد قوتها من المياه، كان قويًا وعنيفًا على البحر المتوسط، لكن دخوله اليابسة أضعف قوته.

وأوضحت أن آثار العاصفة دانيال على مصر تمثلت في الأتربة المثارة في مطروح وإسكندرية وبرج العرب ووصلت القاهرة والدلتا والوجه البحري، بفعل تأثير الرياح الجنوبية الغربية، وأدت لسقوط أمطار محدودة على المناطق الغربية مطروح وسيوة والسلوم، 10 ملي.

 

لا داع للقلق من العاصفة دانيال

وأكدت أنه لا داع للقلق، وأن العنف الجوي الذي شهدته ليبيا لن يحدث في مصر، وأن الساعات القادمة تشهد أمطارًا خفيفة لمتوسطة، وغدا أمطار مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وفرصة أمطار ضعيفة على القاهرة.

الخريف بدأ مناخيًا 

وأردفت: "الأتربة على المناطق الشمالية، معتاد عليها في الخريف، ونقدر نقول الخريف بدأ مناخيًا، وليس فلكيًا، حيث يبدأ فلكيا في 23 سبتمبر، وننصح مرضى الجهاز التنفسي يتجنبوا الخروج أثناء الأتربة".

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